Rufián convierte a Jorge Javier Vázquez en líder de la izquierda: "Es una responsabilidad inmensa"

Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados , convirtió el pasado miércoles a Jorge Javier Vázquez en protagonista indirecto de la sesión en la que se tenía que aprobar la prórroga del estado de alarma. El presentador de Mediaset fue citado por el político catalán en el discurso que hizo para dar su "no" al Ejecutivo.

Esta cita al presentador de 'Sálvame' y 'Supervivientes' llegó después de que el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, Jaumes Asens, criticara la postura de ERC respecto a la prórroga del estado de alarma, unas palabras que pillaron totalmente por sorpresa a Rufián. En este sentido, el diputado catalán utilizó su tiempo en el atril para lanzar el siguiente mensaje al político de la formación morada: "Señor Asens, Jaume...", ha arrancado Rufián. "¿Sabe qué ocurre?, que yo cito aquí a Marx y a Allende y gente así pero hoy voy a citar a Jorge Javier Vázquez que dijo aquello de “qué pinta aquí Pablo Iglesias”. Pues yo pregunto, “qué pinta aquí este ataque a Esquerra. ¿Qué pinta?".

Gabriel Rufián pasa "de citar a Marx, a Allende, a citar hoy a Jorge Javier Vázquez" para replicar al podemita y proseparata Jaume Asens.

Sabíamos que la "superioridad moral" de la izquierda era un mito.

La superioridad intelectual también es una patraña.pic.twitter.com/PI0WBkSUtd — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) May 6, 2020

No es la primera vez que un político con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados cita al presentador de Telecinco. Hace varios días, el portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique , también citó a Jorge Javier Vázquez en una rueda de prensa posterior a la reunión de portavoces de la Cámara Baja, refiriéndose a unas palabras que el periodista pronunció en su programa criticando a Santiago Abascal.

Pero la palabras del diputado de ERC se produjeron en uno de los momentos más tensos de la historia del programa. La pasada semana, la actualidad del programa pasaba por la polémica generada en torno a la relación entre el periodista Alfonso Merlos y la colaboradora de televisión, Marta López.

Jorge Javier explica el incidente con su vecina en 'Sálvame'Mediaset España

En este sentido, Antonio Montero, uno de los colaboradores más veteranos del programa, señaló que existía una persecución política e ideológica contra Merlos por su postura en las diferentes tertulias y espacios en los que ha participado. Estas palabras provocaron que Jorge Javier Vázquez estallará contra su compañero quitándole incluso el turno de palabra: "Estoy hasta las narices de que se haga mal y salgáis y digáis 'este más'. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Le ha puesto él a la tía? ¿O Irene Montero? ¿Y el chalet de Galapagar? No te voy a dejar hablar más para decir tonterías. Este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Declaración de principios, esto es este programa".

�� «Este programa es de rojos y maricones».



Tremenda bronca en Sálvame entre JJV y Antonio Montero a cuenta Vox ▶️ pic.twitter.com/VT6XbnChV3 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) April 27, 2020

El papel político de Jorge Javier Vázquez durante esta crisis

Sobre estas citas, el presentador ha reconocido que se trata de una gran responsabilidad ser referente para los políticos de izquierdas: "De verdad, es una responsabilidad inmensa ser el líder de la izquierda que soy, es muy difícil. Hoy, además, me acaban de citar en el Congreso de los diputados, no te estoy mintiendo".

Durante estos días de crisis, la actualidad política y económica se ha colado en programas como 'Sálvame', donde la actualidad social ha marcado desde su creación el día a día del formato. Pero en estos tiempos toca reinventarse y en algunas ocasiones el presentador de Telecinco ha querido dar su opinión, desvelando su punto de vista. Jorge Javier Vázquez ha reconocido en más de una ocasión que es votante de izquierdas y ha denunciado la supuesta persecución que sufre por "partidos de derechas" a través de las redes sociales.

