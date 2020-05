Otegi, tras el asesinato de López de Lacalle: "ETA pone encima de la mesa el papel de medios de comunicación"

Tan solo dos días después del asesinato de el periodista de El Mundo a manos de ETA, el actual líder de EH Bildu (inhabilitado para ejercer cargo público), Arnaldo Otegi, comentaba lo ocurrido con unas palabras que justificaban de alguna forma lo ocurrido. Este jueves 7 de mayo se cumplen 20 años desde que Lacalle perdiese su vida y dejase a España, una vez más, con el corazón encogido.

Otegi valora el papel de "determinados medios de comunicación"

En una efemérida como la que este jueves recordamos, las redes no han olvidado las palabras que el mismo 9 de mayo de aquel año (dos días después del asesinato de Lacalle), en las que no solo justificaba lo ocurrido, sino que apuntaba a "determinados medios de comunicación", es decir, los que que no temían el chantaje de los terroristas y que como Lacalle, pagaron con su vida la libertad a la que nunca renunciaron.

Otegi, unos días después, hablaba así del asesinato. La mujer que sale inmediatamente después en el vídeo es su hija. Lo más jodido de esto es cómo en 2016 sigue haciéndose el loco diciendo que “ya expresó su postura en su momento”.



¿Tanto cuesta decir que fue algo abominable? pic.twitter.com/Bf1aaEGSvs — Javier MA (@jmapoita) May 7, 2020

De esta manera Otegi decía: "ETA lo que, me imagino, pretende es, en primer lugar, poner encima de la mesa el papel de determinados medios de comunicación. Poner encima de la mesa el papel de determinados profesionales de los medios de comunicación que, a juicio de ETA en todo caso, están planteando una estrategia informativa de manipulación y de guerra en el conflicto entre Euskal Herria y el Estado". Disentir no estaba permitido ni para los terroristas ni para los que hoy se niegan a condenar lo ocurrido ni a pedir perdón.

¿Qué piensa Otegi de sus palabras en la actualidad?

Precisamente, el fragmento de vídeo que se ha popularizado en las redes viene de un corte del programa en el que Jordi Évole entrevistó al mismo Otegi. Años más tarde, se le hiceron ver unas declaraciones de la hija de Lacalle en las que aseguraba lo siguiente: "Estas declaraciones de Arnaldo Otegi continuaron con esta estrategia de intimidación de la sociedad vasca. Esta estrategia de persecución y, repito, esta estrategia de hacer que la víctima pudiese ser considerada como el verdugo. Una estrategia, en el fondo de auto justificación de lo injustificable".

¿Qué respondía Otegi tras escuchar lo dicho? Presten atención: "Para nada, estas declaraciones están cortadas, porque yo, acto seguido lo que digo es esta posición no significa en absoluto ni la legitimización ni la justificación de lo que ha ocurrido. Esa es mi posición política y, por lo tanto, cuando se hablan de estas cosas, simplemente conviene ser rigurosos", se quejaba.

¿Matar a un periodista es una forma de poner un tema sobre la mesa?

Esta es la pregunta realizó Jordi Évole y cuya respuesta fue igual de inaceptable que en la que en su día ofreció Otegi tan solo dos días después del asesinato de Lacalle: "Desde el punto de vista de ETA sí, desde el punto de vista de ETA sí. Otra cosa es la opinión que tú puedas tener, pero desde el punto de vista de ETA sí", hasta tres veces.

Javier García Gaztelu, Txapote, ordenó asesinar a José Luis López de la Calle

Atentado contra la libertad de expresión

José Luis López de la Calle era columnista del diario El Mundo. En el artículo de periódico que recuerda el vigésimo aniversario de su asesinato podemos leer que "su familia y uno de sus amigos más íntimos constatan que De Lacalle fue consciente en todo momento del riesgo que suponía desafiar a ETA con el testimonio de la palabra y con la valentía de mantener intactas sus rutinas".

"Los de segunda división tenemos las amenazas de los cócteles; los de primera división, las de las bombas", recuerda el artículo que respondió José Luis en una entrevista del 29 de febrero, también del año 2000 cuando los proetarras lanzaron cuatro cócteles molotov contra su piso.

Pero ni a la dirección de la banda terrorista ni a los miembros del comado Totto les sirvieron las botellas incendiarias. Sus asesinos siguen cumpliendo condena. Tras ser detenidos, tanto Guridi Lasa -en la cárcel de Jaén- como García Gaztelu, Txapote, fueron condenados a 30 años cada uno. Ninguno se ha arrepentido ni ha pedido perdón.