Un novelista 'indepe' acusa a los castellanos de ser “genéticamente inferiores” y las redes estallan

Las redes se han visto revolucionadas este viernes tras la teoría del novelista catalán e independentista, Xavier Boada Vila, que ha teorizado sobre los genes castellanos, a los que define como “inferiores” y a los que acusa de ser los culpables de la conducta “autodestructiva” y “pobre” de los países latinoamericanos. Autor de libros como “Una illa paradisíaca” y “El retablo de artíes”, Boada Vila ha desglosado todo un hilo en Twitter sobre este asunto donde además acusa a los castellanos de preferir a Cataluña “destruida antes que independizada”.

“Geneticamente los castellanos son seres inferiores, todo lo que tocan lo destruyen, da igual lo que sea, así latinoamérica es así, pobre y autodestructiva por esos genes, pura corrupción propia de su especie, lo único que funciona es gracias a los demás...” escribía el escritor en su perfil personal en redes sociales. “¿Te imaginas Madrid sin funcionarios? Sería tan rica como Toledo, ahora ya no aporta nada, solo despilfarra, consume, gasta y no produce. La corrupción es su forma de vida, sin ella no hay futuro, ya solo les queda Cataluña y la prefieren antes destruida que independizada”, añadía sobre la situación financiera en la capital de España.

Un alegato que continúa Boada Vila: “Eso si, Cataluña es rica gracias a ellos, todo lo que son incapaces de construir en su tierra, lo construyen aquí, a cientos de kilómetros de sus pueblos y yo me pregunto: ...si son tan buenos ¿Por qué no lo construyen allí? Pues pura mentira, intentar autocomplacerse”. Eso sí, matiza el escritor que no se refiere ni a gallegos, andaluces ni valencianos, sino exclusivamente a “castellanos”.

Ante todos estos insultos y teorías, los usuarios en redes sociales han estallado contra el escritor a los que han recordado asuntos como la investigación sobre la fortuna amasada por la familia Pujol, algunos desde latinoamérica le recordaba que son “que se rompe el culo trabajando”, incluso otros tiraban de ironía para pedirle dinero para unas cervezas ya que “habiendo catalanes” para qué iba “a trabajar”.

En latinoamerica hay gente que se rompe el culo trabajando y salir adelante. No todos son ladrones, antes de abrir la boca piense lo que dice.SALUDOS CORDIALES — @gustavo86���� (@Gustavoburzaco) August 16, 2019

Según EPA en 2018 empleados publicos en Madrid: 470.200. Empleados públicos en Cataluña:433.400. El 2019 parece que ha subido en esta última. UPS... Va a haber que buscarse otro mantra racista... — charlytaqui (@charlytaqui) August 16, 2019

Lo dicho , me pagas las cañas de hoy ??? Es que habiendo catalanes pa que voy a trabajar?? — Aurelio Alonso ���� �� (@AureliopolarA) August 16, 2019