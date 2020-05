La incógnita de si Casado apoyará una nueva prórroga del estado de alarma, entre las noticias de este lunes

España está enfase 0 de la desescalada, que implica la obligatoriedad de llevar mascarilla si se usa el transporte público o la reapertura de pequeños comercios, como las peluquerías.

Formentera, el Hierro, la Graciosa o la Gomera están ya en la fase 1 de la desescalada. Estas islas marcarán el paso al resto del país. Allí, desde hoy, se pueden reunir en grupo de no más de 10 personas, las Iglesias reabren con máximo de aforo de un 30% y las terrazas de los restaurantes y bares pueden estar al 50% de ocupación.

En 'Herrera en COPE', Casimiro Curberlo, presidente del Cabildo de la Gomera aseguraba que en la isla se actuó muy rápidamente. "A finales de enero se constituyó un comité científico y hubo una gran organización. Y cuando se estaban viendo turbulencias en el mercado para la compra de material, yo lo adquirí. Hicimos un trabajo de cooperación y aislamiento para que hubiera un control muy riguroso y sus efectos se han notado", ha asegurado.

CASADO DICE QUE "YA NO TIENE SENTIDO" APOYAR UNA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

A juicio del líder popular,la desescalada "ya no necesita" este instrumento "excepcional" que limita derechos y libertades. Por ello ha exigido a Sánchez, que desvincule el estado de alarma del pago de la prestación de los ERTES y de la liquidez a pymes y autonómos porque, señala, es un "chantaje" y además "inmoral".

Pablo Casado ha subrayado que si el Gobierno ya sostiene que se está caminando hacia la "nueva normalidad" no parece "lógico utilizar este instrumento "excepcional". "Esta unilateralidad para ser tan ineficaz y tan incompetente no puede buscar complicidad en la oposición", ha avisado. SIGUE LEYENDO

El plan B al estado de Alarma es aplicar las leyes de Salud Pública, de Protección Civil y de Seguridad Nacional para amparar el mando único sanitario y las limitaciones de movilidad. Si la Constitución limita a 60 días el estado de Excepción, el de Alarma no debe prolongarse más pic.twitter.com/YqFSLaxdvq — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 4, 2020

HERRERA: "SÁNCHEZ USA EL DECRETO DE ALARMA COMO PATENTE DE CORSO"

Precisamente a la prórroga del estado de alarma, que cumple ya 7 semanas, se ha referido Carlos Herrera en su monólogo de este lunes . en el que ha acusado a Sánchez de utilizarlo "como una patente de corso". "Hay muchas voces que exigen que se acabe esta situación, las Comunidades Autónomas, los grupos de oposición y también los socios parlamentarios del Gobierno. (...) El Gobierno tiene razón en que el Estado de Alarma ha sido eficaz (...) ahora bien, hay cosas en las que el Gobierno no tiene razón, no tiene razón al utilizar el Estado de Alarma para colar de rondón cambios legales que desbordan ampliamente la lucha contra el coronavirus, cambios en la Ley Concursal, prohibición de los despidos, la inclusión de Pablo Iglesias en la comisión de inteligencia, etc. Es decir, el decreto de Alarma lo utiliza Sánchez como una patente de corso y es lógico que los grupos de oposición se niegan a darle un nuevo cheque en blanco. Es verdad que eso también plantea algún problema, Pablo Casado no puede correr el riesgo de parecer responsable de un rebrote, que habrá porque este fin de semana se ha tirado la gente a correr como si fuera la Maratón de Nueva York y no todo el mundo ha tomado las medidas prudentes y elementales, especialmente los más jóvenes", advertía el comunicador.

Audio

ECHENIQUE AVISA A CASA DE QUE SI NO APOYA EL ESTADO DE ALARMA SERÁ RESPONSABLE DE "MILES DE MUERTOS"

Lo que avisaba Herrera no ha tardado en suceder. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado la posición del líder popular y de hecho le ha acusado de estar "amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos".

"El estado de alarma es indispensable para el confinamiento y es el confinamiento lo que ha permitido doblegar a la epidemia. Cuando Pablo Casado amenaza con no apoyar el estado de alarma, está amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos", señalaba Echenique. SIGUE LEYENDO

El estado de alarma es indispensable para el confinamiento y es el confinamiento lo que ha permitido doblegar a la epidemia. Cuando Pablo Casado amenaza con no apoyar el estado de alarma, está amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) May 4, 2020

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE PRORROGA EL ESTADO DE ALARMA?

El Gobierno de Sánchez se enfrenta por tanto esta semana a la posibilidad de que el Congreso no valide por cuarta vez la prórroga del estado de alarma y que decaiga el próximo domingo 10 de mayo. Una situación que derribaría el plan de desescalada diseñado por el Ejecutivo para las próximas seis semanas y que devolvería a las Comunidades Autónomas competencias como la Sanidad o la Educación.

Sin estado de alarma no habría según los expertos margen legal para restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos, desaparecía por tanto el confinamiento y nos podríamos mover entre regiones. Algunas competencias como Sanidad y Educación regresarían a manos de las Comunidades que podrían decidir si abren los centros escolares lo que queda de curso. SIGUE LEYENDO

LA POLICÍA RECIBIÓ UNA ORDEN DEL GOBIERNO DE IDENTIFICAR A QUIENES LLEVARAN LA BANDERA DE ESPAÑA EN SU COCHE

Grupos cercanos a la estrategia de la derecha alternativa en Estados Unidos convocaron para este sábado, a través de las redes sociales, una manifestación en coche por el Paseo de la Castellana de Madrid para criticar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. Los participantes debían portar la bandera de España de forma visible en su vehículo.

A raiz de dicha convocatoria, la delegación del Gobierno en Madrid prohibió cualquier marcha y, según ha podido saber COPE, dio órdenes a la Policía de identificar a quien fuera sospechoso de dirigirse a esa manifestación. Según diversos testimonios recogidos por COPE, varios ciudadanos fueron parados por las Fuerzas de Seguridad siguiendo esas órdenes al observar que llevaban banderas españolas en los vehículos. SIGUE LEYENDO