Moncloa veta preguntas al jefe de la Guardia Civil tras sus polémicas declaraciones, entre las noticias de hoy

España carece de momento de un plan de vuelta a la normalidad. El gobierno de Sánchez, a diferencia de otros socios europeos, no concreta cómo será la salida regulada de los menores de 12 años a partir del próximo lunes. Lo que sí ha anunciado el Ejecutivo es que el estado de alarma se amplía hasta el 9 de mayo. Por lo pronto en Alemania comienzan a levantarse hoy algunas restricciones.

399 MUERTOS EN LAS ÚLTIMAS HORAS, LA CIFRA MÁS BAJA DESDE EL 22-M

La nueva fórmula para computar los datos del coronavirus y el denominado efecto lunes complican hacer una comparativa real sobre la evolución de la pandemia en España. Aun así, el dato oficial de fallecidos baja a registros de hace justo un mes. Son 399 muertos en un solo día que sigue siendo una cifra inasumible que confirma que todavía estamos lejos de vencer a la enfermedad. Se han superado los 200.000 contagios, de los que 80.000 se han curado. LEER MÁS

MONCLOA VETA PREGUNTAS AL JEFE DE LA GUARDIA CIVIL

En la comparecencia de hoy de los responsables técnicos del Gobierno que da cuenta diaria de los infectados por COVID-19, todas las miradas estaban puestas en el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago. A cuenta de los bulos, dijo este domingo que trabajaban para minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernado Simón hacía en la rueda de prensa referencia a estas polémicas palabras: “Hemos hecho un equipo técnico muy importante en el que todos trabajamos con la mayor honestidad posible”. Simón ha asumido que se encuentran muy expuestos a cualquier tipo de crítica y cree que no es "decente" utilizar fallos en los discursos para hacerles daño como equipo. LEER MÁS

Simón intervenía tras las palabras del general José Manuel Santiago, que fueron aplaudidas por el resto de miembros del comité técnico. Este mando ha recordado su expediente en diferentes misiones en la Guardia Civil y ha dicho que siempre trabaja poniendo "primero a las personas". "No hay ideología, lo primero son las personas; todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo", ha dicho. El responsable de prensa de La Moncloa no ha formulado ninguna pregunta de los periodistas al general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil para protegerle. LEER MÁS

HERRERA: "CUANDO SE HA ROTO EL MONOPOLIO DE LA EXTREMA IZQUIERDA EN LAS REDES SOCIALES, ES CUANDO ASUSTÁIS"

Carlos Herrera también se ha referido a estas preocupantes declaraciones en su monólogo de hoy. "No fue un lapsus. El lunes pasado, Marlaska, tú mismo confirmaste que se estaban monitorizando las redes sociales para detectar a quienes intoxican o crean desasosiego o alarma. No fue un lapsus del general, como no lo fue que el CIS preguntara por la conveniencia de sondear sobre la vuelta al Nodo, es decir, aplicar censura de que solo hubiera una fuente oficial y tampoco fue un lapsus que desde la Fiscalía General del Estado se filtrara que se le pueden aplicar a los bulos en las redes siste tipos delictivos.

"Aquí lo que hay es una clara tendencia a aprovechar una situación de excepcionalidad por enfermedad para intentar amordazar las opiniones críticas contra el Gobierno". "Hasta ahora la izquierda contaba con el monopolio del discurso del odio en las redes sociales y cuando se denunciaban a personajes como a Valtonic o los que humillaban a las víctimas de ETA, a los que celebraban la muerte de un torero, a los que injuriaban al jefe del Estado, entonces no hacíais nada ni os preocupábais de nada. La sagrada libertad de expresión. Cuando los independentistas catalanes mentían y mentían en las redes denigrando sistemáticamente a nuestro país tampoco decíais nada, tampoco monitorizábais nada. Ahora cuando se ha roto el monopolio de la extrema izquierda en las redes, es cuando os asustáis". LEER MÁS

REUNIÓN SÁNCHEZ- CASADO

En este contexto, hoy ha tenido lugar el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado que el propio Herrera calificaba de "truco de propaganda sin ningún sentido". "Sánchez quiere que Casado lo apoye, pero no dice ni en qué ni para qué ni con qué objetivos ni con qué políticas". Por eso, señalaba "Casado no puede ni debe dar su apoyo sin garantías a un Gobierno donde se percibe con inquietud la creciente influencia de los postulados bolivarianos".

En el encuentro Sánchez y Casado, han acordado que el pacto para la reconstrucción económica y social tras el coronavirus se negocie en una comisión parlamentaria para abordar medidas a medio plazo. Entre ellas, se puede incluir la de la renta mínima vital, según ha dicho Casado, quien advierte que esta medida no es nueva, sino que ya la viene desarrollando las autonomías.

El PP celebra que se haya logrado este acuerdo con el que se cumple su objetivo de que las negociaciones se hagan "con luz y taquígrafos", según fuentes del partido.

Estamos a favor del diálogo pero Sánchez sigue siendo el del “no es no” a pactar sinceramente con el PP. Intentará engañarnos como a Rivera, Rajoy, Susana, Rubalcaba... A él le importa el poder, a nosotros España. Esa es la verdadera distancia que nos separa. Hoy en @larazon_es���� https://t.co/sEQkf1Ds8x — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 19, 2020

Por su parte, Pedro Sánchez, ha propuesto a las fuerzas políticas con representación parlamentaria tener mañana martes, a las 12.30 horas, una primera reunión de esta Mesa y quiere que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sea quien la coordine. La idea es que eche a andar antes de que termine abril. LEER MÁS

Vox y la CUP son los únicos dos partidos presentes en el Congreso que han declinado la oferta de diálogo del presidente del Gobierno. LEER MÁS

VOX PRESENTA UNA QUERELLA CONTRA SÁNCHEZ POR 'DELITOS DE IMPRUDENCIA CON RESULTADO DE MUERTE"

Por cierto que VOX presentaba hoy una querella contra el presidente del gobierno por, entre otras cosas, delitos de imprudencia grave con resultado de muerte o delitos contra los derechos de los trabajadores por omision de las medidas de seguridad.

Así lo anunciaba hoy su presidente, Santiago Abascal en Twitter:

Esta mañana VOX presentará querella contra Sánchez y su Gobierno liberticida por los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) April 20, 2020

Abascal ha comunicado así la decisión de su partido, después de que el PSOE denunciase este jueves a Vox ante la Fiscalía General del Estado al considerar que la formación ha podido incurrir en posibles delitos de odio, injurias y calumnias por varios mensajes dirigidos desde su perfil oficial en Twitter contra el Gobierno y los socialistas. LEER MÁS

LA HOSTELERÍA CONTRA LA MINISTRA DE TRABAJO: "SUS DECLARACIONES FUERON IRRESPONSABLES"

Entretanto continúa el desconcierto en el sector hostelero después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz haya planteado que bares y restaurantes, así como el sector turístico, podrían estar cerrados hasta final de año. En 'Herrera en COPE' Jose Luis Yzul, presidente de la Confederacion Empresarial de Hosteleros de España, -un sector que emplea a 1.300.000 personas- cargaba contra la titular de Trabajo tachando sus declaraciones de "lamentables e irresponsables".

José Luis Yzuel ha acusado además al Gobierno de no mantener un diálogo con ellos para resolver esta situación con las mejores garantías. "Hay propietarios que ya están preguntando cómo se cierra una empresa" y ha recordado que 315.000 establecimientos de hostelería llevan cerrados desde hace más de un mes sin ingresos ni ayudas. LEER MÁS

EL SECTOR GANADERO TAMBIÉN SE AHOGA

El cierre del sector hostelero ahoga tambien al sector ganadero que no puede dar salida a gran parte de un producto que es perecedero.

Eduardo Abad, ganadero y criador de cordero lechal, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que el impacto del coronavirus en este sector, donde el 80-90% de la venta se destina a restauración, es que "no hay venta".

Con una caída del precio "hasta el punto de que no tenemos ni precio", ha explicado que los ganaderos intentan llegar a acuerdos con distribuidores para sacar el stock, aunque es una tarea muy "complicada". LEER MÁS

EL 86% DE LAS PYMES TEMEN NO SALIR ADELANTE

En este marco económico el 86% de las pymes temen no salir adelante, según informa hoy el jefe de Economía de COPE, Joaquín Vizmanos. Sólo 4 de cada 10 prevé mantener el empleo dentro de un año.

El 96% asegura que la situación está afectando de manera negativa a su negocio y el 86% ya reconoce que teme por su supervivencia si la crisis se prolonga, según una encuesta que ha publicado la patronal Cepyme. 6 de cada 10 alerta que ya ha sufrido una pérdida de ingresos de entre el 75 y el 100%.

Las pymes siguen siendo muy críticas con las medidas que está adoptando el Gobierno. Un 77% las valora de manera negativa. “Son claramente insuficientes”, asegura el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. LEER MÁS