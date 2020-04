La hostelería se revuelve contra Yolanda Díaz: "Sus declaraciones fueron lamentables e irresponsables"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, adelantó este viernes que el Gobierno trabaja en una reanudación total de la actividad en dos tiempos: "Uno que abarcará los sectores productivos hasta el verano y otro que se extenderá hasta final de año" y que afectaría a sectores como el turismo, la hostelería la cultura o el ocio. Unas palabras que pusieron especialmente nerviosos a los trabajadores y empresarios de los sectores a los que no se les permitiría comenzar a desarrollar su actividad hasta prácticamente 2021.

José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, ha tildado este lunes de "lamentables" e "irresponsables" las declaraciones de Yolanda Díaz y ha acusado al Gobierno de no mantener un diálogo con ellos para resolver esta situación con las mejores garantías. En una entrevista este lunes en "Herrera en COPE", Yzuel ha admitido que "hay propietarios que ya están preguntando cómo se cierra una empresa" y recuerda que 315.000 establecimientos de hostelería llevan cerrados desde hace más de un mes sin ingresos ni ayudas.

"La ministra aún no ha dicho nada, sin embargo, sobre cómo vamos a cumplir con el mantenimiento del empleo durante seis meses que llevan aparejados todos los ERTEs o sobre la flexibilidad de los mismos. Sobre eso aún no se ha pronunciado", ha asegurado el hostelero, visiblemente molesto. Yzuel reconoce que están "preocupados y tensos" y que el sector necesita saber cuándo se va a poder abrir. "Sabemos que es una crisis sanitarios pero estos señores no están ungidos de la verdad absoluta. Y nosotros algo sabemos de nuestro negocio, por lo que pedimos que se reúnan con nosotros y hablemos de cómo podemos resolver de la mejor manera esta situación", ha señalado.

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería ha puesto sobre la mesa diversas opciones para esa reapertura de negocio como limitar aforo, adaptar locales, incluir cámaras térmicas, usar pulseras y ampliar el espacio de terrazas. Incluso, están a favor de iniciar esa apertura no de forma global sino por territorios o tamaños de local. Yzuel pide no fijarse en China sino en los desescalados de Europa. "La situación es de extrema gravedad y si esto lo deciden sanitarios ungidos por la verdad absoluta nos irá peor que si nos dejan opinar", ha insistido.