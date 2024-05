Nolasco dice que no irá a ninguna bilateral y emplaza a Torres a recurrir la derogación de la Ley de Memoria al TC

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que no va a ir a ninguna comisión bilateral con el Ejecutivo central porque no tiene "nada que hablar" con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y le ha emplazado a recurrir directamente la derogación de la Ley autonómica de Memoria Democrática al Tribunal Constitucional.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la presentación del Fondo de Transición Justa en el Bajo Aragón, en Alcañiz (Teruel), el vicepresidente autonómico ha afirmado no entender "esta especie de amedrentamiento" del Gobierno central por convocar una comisión bilateral previa a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma.

El también presidente de VOX Teruel ha criticado que el ministro le "amenace" con llevarle al TC si no se sienta con él y hace lo que le dice. "Presente el recurso que usted estime", ha animado a Ángel Víctor Torres, pero "hacer una bilateral para escenificar que nosotros estamos dando marcha atrás a los postulados iniciales no se va a producir, al menos conmigo".

"La pueden llevar --la derogación de la Ley de Memoria Democrática--, si quieren, al Consejo Jedi, al Tribunal Intergaláctico", ha ironizado Nolasco, quien ha aseverado que "hablarán con la gente de su cuerda para que les haga un informe independiente para validar lo que ellos dicen".

"Pueden llevarlo donde quieran, pero yo me debo a mis votantes. Mis votantes me votaron para que yo derogara la Ley de Memoria Histórica y yo no voy a dar un paso atrás por fidelidad a ese programa y por fidelidad a esos votantes", ha remarcado.