Nicolás Poveda ve dejación de funciones en Pedro Sánchez

El artículo 2 de la Constitución dice que “se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, Patria común e indivisible de todos los españoles”. El artículo 94, dice que el gobierno no podrá firmar “tratados o convenios que afecten a la integridad territorial” sin la previa autorización de las Cortes. La traición, está también contemplada en el Código Penal, con penas durísimas.

Teniendo en cuenta que el actual gobierno está permanentemente concediendo prebendas a los independentistas; haciendo reuniones secretas con ellos, acercando a sus presos, concediéndoles continuamente fondos que, según informes de la Policia y la Guardia Civil, terminan siendo utilizados para propaganda y fines golpistas; que el gobierno mira hacia otro lado, mientras millones de catalanes constitucionalistas, españoles, son amenazados y perseguidos en nuestra propia tierra.... la pregunta es inevitable, ¿está el Gobierno incurriendo en un delito de traición?

“Hablar de traición como delito no cabe en principio ya que los artículos 581 a 588 del Código Penal exigen una intervención extranjera, pero si pudiera darse el caso de una posible dejación de funciones grave, aun cuando esta figura pudiera entrar más en el marco de una responsabilidad política, que en el de responsabilidad penal. Por eso me sorprende que partidos políticos como el PP o Ciudadanos, al amparo del artículo 102 de la Constitución, no hayan dado un paso en ese sentido”, explica a la Cadena COPE Nicolás Poveda, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hasta hace un par de semanas que se ha jubilado.

“Creo que puede ser ejemplo de esta posible dejación de funciones, lo que el socialista histórico andaluz Rodríguez De la Borbolla dijo hace pocos días "no son presos políticos, ni políticos presos, son delincuentes", lo cual es verdad y asi lo vienen considerando el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cuando rechazan sus peticiones de sobreseimiento o de libertad”, continúa explicando. “Delincuente es quien comete delito, quien actúa en la forma prevista en el Código Penal como actuación criminal. Decir que son, incluso políticos presos, es faltar a la realidad tergiversándola con una finalidad "buenista", comportamiento que en otras latitudes llamaríamos "tontucia y engaño", es usar el lenguaje en un contexto para equivocar la realidad, es parecido, salvada la distancia gravísima que existe, con el hecho del padre que deja al hijo en el coche 7 horas y fallece la criatura, ahora se ha llegado a decir, que no es imprudencia, sino que es la sociedad que nos atosiga, y entonces cabe preguntar que hacia el coche aparcado en las inmediaciones del colegio; o lo de evitar la "cadena perpetua revisable", que es una opción que la sociedad tiene para defenderse, que no se va a aplicar a todo el mundo, sino solo a quienes en condiciones especificas lo merezcan. Se usa el lenguaje de forma engañosa, y eso también ampara que las obligaciones de cada uno sean mas flexibles e incluso se eviten, aun cuando tal flexibilidad perjudique a otros muchos”, añade.

A la pregunta de qué sería necesario para sentar a Pedro Sánchez en el banquillo, Nicolás Poveda responde que "tendría que actuar algún partido político, como he dicho, al amparo del artículo 102 de la Constitución. El mero hecho de hacerlo, tendría trascendencia grave”.

Preguntamos si él, de seguir en activo, habría aceptado una querella contra Pedro Sánchez, por dejación de funciones y el magistrado Poveda, es contundente: “ no podría legalmente, por no ser competente, aunque yo, en principio, siempre he aceptado todas las querellas. Luego las investigo rápidamente y veo si deben seguir adelante o no”.

Le comentamos que, para la gente corriente, muchos jueces parecen escorados peligrosa y alarmantemente hacia determinadas ideologías, dando la impresión de que son paladines ideológicos y no de la justicia.

“Sí en los últimos tiempos se esta dando esta imagen, admite Nicolás Poveda, está ocurriendo y por eso ahora están apareciendo detalles que nos podrían llevar a conocer razones nuevas en casos como el de Gurtel, o el de Falciani por ejemplo”. “Además, se observa un manejo muy bueno de la propaganda a través de los medios, prosigue, como sucedió cuando se pidió la recusación de unos Magistrados de la Audiencia Nacional , con fundamento en que habían sido vocales del Consejo General del Poder Judicial, bajo el argumento de que los había designado el PP, lo que lisa y llanamente es mentira porque los vocales del CGPJ los eligen entre todos los partidos políticos PSOE, PP, IU e incluso independentistas al ser precisa una mayoría muy cualificada, que nunca ha tenido a su disposición un único partido, pero ellos afirman eso y es con lo que la ciudadania se queda porque nadie se lo rebate".

Pedimos la opinión del magistrado sobre la nula colaboración de Bélgica con la justicia española. "Bélgica nunca nos va a dar la razón. Yo he participado en solicitar la extradición de miembros de ETA con asesinatos demostrados y Bélgica, nunca ha colaborado entregándolos. Ese país, decía un Catedratico de Universidad hace dos domingos en ABC, que su ídolo es Hércules Poirot, que por cierto no era belga y cuya mayor gesta es el abuso sobre personas y bienes que cometieron en el Congo, es así”.