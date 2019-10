La acusación del 'negro de Vox' a Pedro Sánchez por su obsesión con Franco y jugar "con el pan de mañana"

Una jornada histórica de felicidad para unos y de tristeza e indignación para otros. Tal vez indiferencia en una mayoría. Son las sensaciones que ha producido, 44 años después de su muerte, la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, para ser trasladado al panteón de la familia en el cementerio del Pardo-Mingorrubio, donde está enterrada su esposa, Carmen Polo.

Mientras el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, defiende que con esta medida se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, y "a ojos del mundo se prestigia la democracia española”, la oposición critica el afán electoralista de esta exhumación.

Uno de los más duros con el Ejecutivo ha sido el partido de Vox, que considera que el Gobierno pretende enfrentar a los españoles con la exhumación de los restos del dictador. Así lo cree su presidente, Santiago Abascal, que ha advertido que el objetivo último es derrocar a Felipe VI: "El objetivo no es desenterrar a Francisco Franco. El objetivo, lo tenemos claro, es deslegitimar la Transición, deslegitimar la Corona, derrocar a Felipe VI y derribar la cruz del Valle de los Caídos”.

Línea en la que ha ido uno de los simpatizantes más activos de la formación de Abascal, el camerunés Bertrand Ndongo, también conocido como ‘el negro de Vox’, que en los últimos meses se ha convertido en todo un fenómeno social en los mítines del partido.

En su cuenta de Twitter, Ndongo ha criticado duramente la exhumación de quien rigió los destinos de España entre 1939 y 1975. A su juicio, el acto que ha tenido lugar este jueves es una venganza de la izquierda, y afea a quienes consideran que la llegada de la Democracia ha comenzado realmente con el traslado de los restos de Franco, y no con la Transición. El simpatizante de Vox ha concluido que estamos ante un proceso puramente electoralista: “¿Por qué tengo la sensación de que todo eso de FRANCO es una venganza? ¿La victoria de la democracia española no es la Transición si no la exhumación de FRANCO? Electoralismo puro y duro en mi opinión. Por cierto a mí me da igual Franco, me interesa la EPA de hoy. El pan de mañana."

Por qué tengo la sensación de que todo eso de FRANCO es una venganza?

La Victoria de la democracia española no es la transición si no la exhumación de FRANCO?



Electoralismo puro y duro en mi opinión.

Por cierto a mi me da igual franco me interesa la EPA de hoy.El pan de mañana. — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) October 24, 2019

Un comentario que los usuarios han aplaudido.

Compañerito, que cabeza tan bien amueblada la tuya. — Marialuz Lérida ������ (@LUZLERIDA) October 24, 2019

Si la exhumación va a solucionar los problemas reales de los ciudadanos pues la verdad es que Sánchez es un fenómeno. — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) October 24, 2019

Tienes esa sensación porque es la realidad — Concha Garcia105������ (@ConchaGarcia1) October 24, 2019

Entre lo de #Franco y lo de Cataluña...muchos votos a favor no tendrá el Sánchez! — ZODIAC (@_AlexNiet) October 24, 2019

Unos datos de la EPA que ha quedado en un segundo plano por todo lo que rodea a la exhumación de Franco, pese a la preocupación de la encuesta trimestral. El número de ocupados aumentó en 69.400 personas durante el tercer trimestre del año, hasta los 19.874.300 trabajadores, en la peor evolución para este trimestre de los últimos seis años, desde 2013.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de desempleados disminuyó en 16.200 personas en el tercer trimestre, en lo que supone la peor cifra para este periodo desde 2012, cuando aumentó.