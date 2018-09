La Justicia estalla ante la petición de excarcelar a los políticos presos: "No pueden presionarnos así"

Primero fue la delegada del Gobierno en Cataluña. Después, la vicepresidenta Carmen Calvo. Las dos deslizaron este fin de semana la idea de que los políticos catalanes presos por la consulta independentista del 1-O y los hechos de los días posteriores deben salir de la cárcel. Pero no son las únicas: hace diez días, en Estrasburgo, el ministro de Exteriores Josep Borrell dijo que él preferiría que estuviesen en libertad condicional.

Las declaraciones de Cunillera y Calvo de este fin de semana han pillado a Pedro Sánchez en Canadá, pero no ha enmendado a ninguna de ellas. Es más, el presidente del Gobierno ha dicho que comparte la reflexión de la delegada del Gobierno y que en la política catalana "falta empatía" por parte del Ejecutivo español.

Estas declaraciones no han gustado nada en el ámbito judicial. Como se dice en el lenguaje coloquial, han sentado "como un tiro". Estrategia política, interferencias, injerecias o presión son algunas de las respuestas que han dado a COPE varias fuentes jurídicas consultadas de distintos tribunales, de las asociaciones de jueces o incluso fuentes del Consejo General del Poder Judicial. Lo entienden como una campaña política. Una estrategia quizá para tender puentes, pero desde el punto de vista judicial no son más que interferencias y lo califican como lamentable e inaceptable.

Las fuentes consultadas por COPE hacen hincapié en la separación de poderes. No puede el poder político presionar de esta manera al Judicial. No se dan cuenta estos políticos - dicen a COPE - que con sus declaraciones actúan contra la propia presunción de inocencia, atacan al acusado y atacan al tribunal. "No dan opción a la absolución porque consideran de antemano que habrá una sentencia condenatoria y el indulto, que es una medida excepcional, se estudia una vez que haya sentencia firme", dicen. Sobre el indulto, recuerdan también que es una medida de gracia especial que concede el gobierno. Una medida que incluso el tribunal sentenciador puede tener en cuenta a la hora de dictar sentencia.

Y, sobre Cataluña, en el ambito judicial se ve como un problema creado desde la política. Y si la Justicia ha actuado es porque han ido en contra de la Ley. Han cometido un posible delito. Ni siquiera ha habido juicio o escrito de acusación. A todas las fuentes jurídicas consultadas por COPE les llama la atención que la ministra de Justicia no haya dicho nada sobre las declaraciones de Cunillera, Calvo o Borrell. Pero entienden que Dolores Delgado "está ya desautorizada". La Ministra Delgado, desde su toma de posesión el 7 de junio, no ha dado ni una sola rueda de prensa. Estamos a 24 de septiembre. Y la primera que iba a dar tras un encuentro con la consejera catalana de Justicia, el 5 de septiembre, decidió no salir.

En declaraciones a 'Mediodía COPE', el juez y portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados 'Francisco de Vitoria' recuerda que en España se puede estra en prisión preventiva hasta cuatro años. Además, ha atacado duramente contra el Gobierno "Me parece una interferencia en las actuaciones judiciales y una injerencia. Estamos hartos de aguantar estas injerencias por parte de personas que tienen una responsabilidad política importante".