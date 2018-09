Carmen Calvo a favor de no "alargar la prisión preventiva" de los líderes independentistas

Otro miembro del Gobierno, en este caso la vicepresidenta declara abiertamente que si el juicio del procés "se retrasara mucho en el tiempo sería alargar demasiado una situación de prisión preventiva. Y añade: "Parecería lógico que el juez, en el ámbito de sus competencias y con total independencia, sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones"

Carmen Calvo "como todos" ha oído que "la vista oral sería el año que viene o que iría incluso después de las elecciones". Precisamente, este sábado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se mostraba "enormemente preocupado" por informaciones que apuntan a que el Supremo se plantea esperar a que pasen las elecciones de 2019 para emitir su sentencia.

En una entrevista que publica este domingo el periódico La Vanguardia, Calvo se suma a la opinión de los ministros Josep Borrell y Meritxell Batet. Ambos aseguraron -sin que ningún miembro del Gobierno de Sánchez les haya hecho rectificar- que los políticos presos suponen una dificultad en el diálogo. Calvo incluso echa mano del expresidente González: "Lo dijo hasta Felipe González: que estén en prisión no ayuda. Si se alarga mucho la vista oral, se podrían tomar otras medidas. Se lo podría plantear el juez, sería razonable".

"La prisión preventiva, está para lo que está" dice la vicepresidenta tan solo un día después de que la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, afirmara que "si se pide (un indulto) soy partidaria" . Unas declaraciones de las que tuvo que retractarse, después de los toques de atención públicos de la ministra de Hacienda y la ministra de Política Territorial y Función Pública.

A pesar de todos los frentes que debe sortear el Gobierno en esta legislatura y sobre todo, con la vista puesta en sacar adelante unos presupuestos -sobre los que cada partido tiene cada dñia una petición distinta para dar su conformidad- Carmen Calvo deja claro: "No vinculamos tener presupuestos con la convocatoria de elecciones. No tenemos ninguna prisa en convocar elecciones. Hemos de aprovechar el máximo tiempo posible para hacer todo lo que tenemos que hacer, aunque hay cosas que no podemos hacer tan rápido porque tenemos a las derechas en una barricada contra este Gobierno, por su mal perder"