El mote con el que Girauta 'bautiza' a Fernando Simón tras su último pronóstico

Juan Carlos Girauta es uno de los (ex) políticos más activos de Twitter. Sus análisis de la actualidad suelen ser agudos y llenos de sarcasmo lo que no le impide incluso renombrar a uno de los personajes de moda (veremos hasta cuándo), en nuestro país. Hablamos, como no puede ser de otra forma de Fernando Simón, para el que Girauta ha encontrado un mote que muchos de sus seguidores han encontrado de lo más apropiado debido a su último análisis.

El mote con el que Girauta bautiza a Simón

Así ha sido como un Girauta lleno de ingenio ha lanzado el siguiente mensaje desde su cuenta personal de Twitter, en la que ha escrito lo siguiente:

Simón el Mago niega una segunda ola. ¡Sálvese quien pueda! pic.twitter.com/MckeV1Yy3Z — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 6, 2020

"Simón el Mago niega una segunda ola. ¡Sálvese quien pueda!", advertía un Juan Carlos Girauta que no ha dudado en denominar a Fernando Simón como "Simón el Mago", en clara alusión a los múltiples pronósticos que ha hecho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad y que no han resultado ser exitosos.

En este último caso, Girauta acompaña su mote con una portada del diario ABC que lleva por título: "Simón niega una segunda ola en plena escalada del COVID". Trazando una conexión entre otros momentos en los que Fernando Simón ha dicho que "tan solo habrá algún caso", célebre a la para que trágica frase, y esta negación de una segunda ola que, esperemos que no llegue.

Sanidad no contempla una segunda ola

El Ministerio de Sanidad no cree que haya en estos momentos una segunda ola de coronavirus, a pesar de que en las últimas semanas se hayan incrementando el número de casos (1.683 nuevos en las últimas 24 horas), puesto que no aprecia "una transmisión comunitaria descontrolada".

En esta jornada los datos han sido ligeramente inferiores a los notificados ayer, en concreto 89 menos, pero las cifras totales desde el inicio de la pandemia suman 4.088 casos más hasta las 309.855 infecciones, con los mayores incrementos en Aragón (328 más), Madrid (310) y también País Vasco (322), cuyo gobierno ha advertido a la población de que Euskadi está ante la segunda ola epidémica del virus y "que no es posible una nueva normalidad

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha manifestado en rueda de prensa, en la que ha dado cuenta de la evolución de la situación en el país, que ahora "hay más detección, lo que implica que en los datos veamos más casos".