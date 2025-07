Morant respeta el "paso al lado" del excomisionado de la dana, al que no pidió la dimisión

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha afirmado que al excomisionado del Gobierno para la dana y expresidente del PSPV, José María Ángel le han pedido explicaciones "y las ha dado", pero no la dimisión "y ,sin embargo, ha dado un paso al lado", una decisión que respeta.

Así lo ha señalado este jueves en una rueda de prensa en la sede del partido sobre la dimisión de José María Ángel tras el informe de la Agencia Valenciana Antifraude que afirma que utilizó un título "presumiblemente falso" para promocionar como funcionario de la Diputación de Valencia.

"No me arrepiento de haber hecho presidente a José María Ángel y no voy a renunciar a él", ha aseverado la líder del PSPV-PSOE, quien ha indicado que la presidencia del partido es un cargo honorífico y va a quedar vacante de momento y no se va a cubrir "por ahora".