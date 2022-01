Montero acusa al PP de practicar una política "muy perjudicial" para España

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, afirma que el Partido Popular está practicando una política perjudicial para España que desea que el país viva "penuria, sacrificios y dificultades" con el fin de poder llegar a la Moncloa, una actitud que vaticina que acabará pasándole factura.

Montero, en una entrevista concedida a la Agencia Efe, resalta también los resultados "exitosos" de la colaboración entre los socios del Gobierno y afirma que, lejos de temer que el proyecto que aspira a encabezar Yolanda Díaz perjudique al PSOE, puede servir para seguir sumando fuerzas.

Lamenta la ministra que el PP se haya descartado de todo lo que pudiera implicar bienestar para el país y le acusa de haber practicado una política "muy perjudicial" para España y también para sus propios intereses, consistente en que cuanto peor le fuera al país, mejor le iría a ese partido.

Una actitud que recuerda que sigue practicando incluso fuera de España.

"Es como si no quisiera que llegaran los 140.000 millones de euros (en fondos europeos) a España, dinero imprescindible gobierne el PSOE, el PP o cualquier otro", señala antes de recriminar al partido de Pablo Casado mandar mensajes de desconfianza e inestabilidad que no se corresponden con la realidad.

Ese cree que era su "deseo oculto, que realmente a España no le fuera bien, que el Gobierno fracasara y, por tanto, el país viviera mayor penuria, sacrificios y dificultades y, a lomos de ello, poder llegar a la Moncloa".

Pero esa actitud augura que "pasará factura" al PP porque ningún ciudadano puede entender que en los peores momentos para el país y para las familias, el principal partido de la oposición y que ha llegado a gobernar, no haya arrimado el hombro y se haya dedicado a "poner chinas en el camino" para que España no saliera de una situación tan complicada.

LA "IRRESPONSABILIDAD" DE MAÑUECO

Otra de sus críticas al PP la dirige al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por adelantar las elecciones autonómicas al próximo 13 de febrero, cuando es necesario concentrar esfuerzos en combatir la sexta ola de la pandemia de coronavirus y consolidar el crecimiento económico, apunta.

"No me parece responsable una convocatoria electoral justo en este momento, que no tocaba y que se hace -asegura- por un interés puramente tacticista".

Ese adelanto electoral la lleva también a criticar a Ciudadanos, al acusar este partido al PP de haberle "echado a patadas" del gobierno castellano-leonés mientras le sigue sosteniendo en otras comunidades y ayuntamientos.

"Ciudadanos ha practicado una política errática al haber abandonado un espacio muy codiciado como es el centro-derecha (...) y el señor Rivera (Albert) y luego la señora Arrimadas (Inés) han estado siendo la cola de la derecha y la ultraderecha", asegura Montero, quien cree que fruto de todo ello es que se les dé prácticamente por desaparecidos.

No obstante, apunta que Ciudadanos todavía tiene tiempo para recapacitar y cambiar de actitud.

Tras dos años de trabajo del Gobierno de coalición, la ministra hace un balance muy positivo del trabajo común entre los socios.

"Los datos, los resultados, las cifras, ponen de manifiesto que ha sido claramente exitoso", recalca poniendo como ejemplo los 71 reales decretos y 47 leyes que se han tramitado a mitad de legislatura.

SIN TEMOR A YOLANDA DÍAZ

A su juicio, todos han aprendido mucho del Gobierno de coalición y confiesa que ha podido comprobar que la colaboración se ha desarrollado con menos dificultades de las que preveía.

Asume que puede haber discrepancias, pero recalca que lo importante es que haya "entornos adecuados" para solventarlas y seguir dando la estabilidad que cree que se desprende de que quince formaciones políticas hayan avalado sus segundos presupuestos consecutivos.

María Jesús Montero asegura que no teme "en absoluto" que el proyecto que pretende encabezar la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pueda comer terreno electoral al PSOE.

Recalca que su partido intentará seducir al electorado que se sitúa a la izquierda del PSOE, pero defiende que haya una opción política que aglutine a los que no pueda convencer.

"Es bueno, conveniente y ayuda a conseguir los objetivos que tenemos marcados que haya una aglutinación en ese espacio político para que esos resultados electorales al final puedan sumar", añade.

A la espera de que se ponga fecha a las elecciones en Andalucía y frente a lo que pronostican las encuestas, cree que el PSOE será la fuerza más votada y se muestra "muy ilusionada" en recuperar el gobierno andaluz.

Pero "cuando toque", ya que subraya que no tienen la "ansiedad" que demuestra Pablo Casado "pidiendo todos los días elecciones".

"OJALÁ QUE EL REY EMÉRITO DÉ EXPLICACIONES"

La ministra se suma a las voces que desde el Gobierno piden a los grupos parlamentarios respetar el acuerdo al que se ha llegado con los agentes sociales para la reforma laboral y convaliden sin cambios el texto porque "tanto en la forma como en el fondo" es lo que necesita España.

Montero, que ha evitado referirse desde el inicio de las investigaciones al Rey Juan Carlos a su situación fiscal, ya que recalca que no debe hacerlo como titular de Hacienda, sigue la línea del Gobierno de remitir a la Casa Real ante la posibilidad de que el padre de Felipe VI regrese a España y de elogiar la ejemplaridad del actual monarca.

Pero en cualquier caso sí insiste que ante la "consternación" que han provocado las noticias relativas a su actitud, debería dar explicaciones.

"Sólo por la desazón que ha provocado en la sociedad española y también por el futuro de la propia institución, parece conveniente que el Rey Juan Carlos pudiera dar esas explicaciones (...) Echo de menos esa explicación -insiste- , pero ojalá que en algún momento se produzca".