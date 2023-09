Mónica García señala que el peor legado de Ayuso fue "dejar morir indignamente a los mayores" en residencias en el Covid

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha señalado este sábado que el peor legado de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad ha sido "haber dejado morir indignamente" a los mayores en las residencias en la primera oleada de la pandemia del Covid-19.

"Lo que ocurrió en las residentes es parte de la historia dramática de esta comunidad, parte de la historia dramática de la política. Abandonaron, un gobierno abandonó y dejó morir indignamente a los mayores y luego no rindió cuentas y no fue capaz ni siquiera de pedir perdón o de dar ni una mínima explicación para que no se vuelva a repetir", ha señalado.

A preguntas de la prensa en la manifestación de esta mañana contra la especulación urbanística en el distrito de Latina por la noticia de que el Parlamento europeo investigará estos fallecimientos en los geriátricos, García ha respondido que "el abandono de los mayores es algo que va a calar y que va a pesar en el Gobierno de la señora Ayuso para toda la vida".

"Creo que es el peor legado que le ha podido dejar a esta región y el peor legado que le ha podido dejar a la política. Y espero que sí, que asuman responsabilidades porque lo que pasó fue parte de la historia oscura de esta comunidad", ha aseverado.

AYUSO: "DEJEN DE UTILIZAR LAS MUERTES"

Precisamente inquirida por un periodista sobre la investigación europea de esas muertes a la propia Isabel Díaz Ayuso a las puertas del Congreso en la última sesión de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, la presidenta madrileña respondió "si iban a seguir acosándola toda la vida acosándole con las muertes de la residencia de manera indigna o cómo lo van a hacer".

"Muchas familias piden que paren ya con semejante miseria. Muchas dicen que sus familiares no tendrían ni siquiera que haber ido a hospitales. ¿Usted cree que he firmado yo algún documento en el que ponga que se muera la gente o que vaya a las residencias de ancianos para decir muéranse? Es mentira. Dijeron que iban a retorcer políticamente el dolor de las víctimas y eso es lo que están haciendo. Dejen de utilizar las muertes", ha subrayado.

Ante estas declaraciones, Podemos Comunidad de Madrid ha preguntado hoy a Díaz Ayuso en redes sociales "por qué se pone tan nerviosa cuando le preguntas por los 7.291 ancianos que murieron en las residencias durante el confinamiento por sus protocolos", por qué "no quiere investigar" lo que ocurrió y "qué está tratando de ocultar".