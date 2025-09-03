Moncloa se atrinchera en la 'honestidad' de Sánchez mientras la Justicia agita la calma socialista

El Gobierno defiende la “honestidad” de Pedro Sánchez por lanzar ataques a los jueces que investigan a su entorno. El cierre de filas con el Presidente es total, pero la reapertura de los tribunales, tras el descanso estival, mantiene la tensión entre los socialistas. Algunos denuncian que la persecución judicial no concluirá “hasta imputar” a Sánchez.

A la Moncloa le han fallado todas las previsiones en los escándalos protagonizados por la mujer y el hermano de Pedro Sánchez y jamás pensaron que las investigaciones llegasen tan lejos, tal y como informa Ricardo Rodríguez, jefe de Política de COPE.

Con estos mimbres, el entorno presidencial elogia incluso la honestidad de Sánchez, después de acusar a jueces de hacer política.

'Hay que llamar las cosas por su nombre', trasladan al más alto nivel, y al mismo tiempo carecen de reparos en venderse respetuosos con el poder judicial.

La instrucción de Juan Carlos Peinado, explicitan, adolece de muchas cuestiones. Mantiene imputada a Begoña Gómez.

Hay quienes en las alturas llevan la victimización al extremo de sostener que los estamentos conservadores de la judicatura persiguen imputar al propio presidente.

El descanso estival ha repercutido en la moral de los socialistas, pero la tensión recorre de nuevo sus filas dispuestas a tomar posiciones en la trinchera y hacerse fuertes tras el líder, hasta el punto de venderles que los ataques de Sánchez son compartidos por una mayoría de españoles.