Monárquicos, pasión por la Semana Santa y los toros: la cara menos conocida de los ministros

Llevamos menos de una semana con el nuevo gobierno formado, y es que fue este lunes cuando Pedro Sánchez anunció quiénes ocuparían los 22 ministerios que ha formado, de los cuales, cinco pertenecen a la formación de sus aliados de Sumar. De ellos ya hemos hablado en varias ocasiones, ya que muchos de ellos, a excepción de Mónica García, no nos eran en absoluto conocidos.

Si bien no es el caso de los ministros del PSOE, ya que muchos de ellos repiten en sus carteras o, si acaso, cambian, hay ciertos ministros que nos son todavía nada conocidos y a los que queremos conocer algo mejor, especialmente, ese lado más personal. Es lo que vamos a hacer ahora con ministros que no habían tenido hasta ahora una cartera.

Óscar Puente: monárquico y apasionado del rock n' roll

Probablemente sea uno de los ministros más polémicos de esta legislatura y es que él, Óscar Puente, es de sobra conocido. Fue el encargado de dar la réplica en la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y durante años ha sido el alcalde de Valladolid. Conocemos su estrecha relación con Pedro Sánchez quien, para los próximos cuatro años, le ha encomendado ser ministro de Transporte.

Su lado político lo conocemos perfectamente, pero hay muchas cosas de su vida que nos son desconocidas. Como, por ejemplo, que es monárquico y lo dice abiertamente en alguna entrevista cuando es necesario. "Yo me encuentro cómodo con la monarquía parlamentaria. Felipe VI es un hombre muy preparado, un hombre muy comprometido con la función que tiene que desempeñar" decía para una entrevista para El Diario de Castilla y León en 2021.

??#AUDIO Óscar Puente explica qué hay detrás del incidente que sufrió ayer en el tren



???"Ha sido premeditado y orquestado, y tengo algunas pruebas. Y son del ámbito político "



?? Así lo expresaba en @findesemanacopepic.twitter.com/vpbNHeKNHE — COPE (@COPE) September 30, 2023

Pero tiene más curiosidades que merecen la pena conocer, como que su plato favorito es la perdiz estofada, que le ha gustado mucho la serie The last of Us, y que es fan del rock and roll.

El disco que le cambió la vida, sin duda, fue Joshua Tree de U2, aunque Older de George Michael también es muy importante en su vida.

Le gusta tanto el arte, que se dedicó a ser actor de teatro durante 11 años, y fue Dj en las noches vallisoletanas.

Ana Redondo, sustituta de Irene Montero y apasionada de la Semana Santa

Es otra de las ministras que ha generado más conversación, ya que es la encargada de sustituir a Irene Montero y la que más pullas ha recibido por esta misión. Ana Redondo ha sido durante años la mano derecha de Óscar Puente en el ayuntamiento de Valladolid, donde ejerció de concejal de Cultura y Turismo.

Ahora está al frente de Igualdad, donde desempeñará una labor fundamental que querían para sí los miembros de Podemos, y hay ciertas cosas que debemos conocer de ella.





De ella hay que saber que no la puedes encontrar en redes sociales, ya que no es ninguna aficionada de ellas. Pero, si hay algo que le gusta, es la Semana Santa, especialmente la de Valladolid. Ha contado en alguna ocasión que la procesión que más disfruta viendo es la del Cristo de la Luz, aunque no es cofrade.

Elma Saiz, la navarra aficionada de los toros

Es uno de los miembros del ejecutivo que menos conocemos, y la razón es clara: Elma Saiz ha pasado su vida política ligada al Partido Socialista de Navarra, siendo parlamentaria foral y delegada del Gobierno de Navarra, además de Consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno de Navarra con María Chivite al frente.

La navarra se encarga ahora de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sustituyendo a Escrivá, y hay mucho que conocer de ella.





Para empezar, que es una apasionada de los animales, especialmente de su perrita Turka. También le gusta mucho el running, de hecho ha participado en varias maratones y carreras en nuestro país.

Impresionante! Sorteo de toros para los maestros de esta tarde El juli, Morante y Talavante! pic.twitter.com/ZSbqXRBW8O — Elma Saiz Delgado (@SaizElma) July 10, 2013

Si hay algo que también le apasiona son las fiestas de su ciudad, San Fermín, y también de las corridas de toros, que muestra alegremente en su cuenta de Instagram. Ha visto los toros desde el burladero y la barrera. Así lo testifica en sus redes sociales, que ahora han pasado a ser privadas.