El ministro Bolaños declara como testigo por la contratación de la asesora de Begoña Gómez ante el juez Peinado en Moncloa

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, está citado a declarar este miércoles como testigo por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en calidad de personal eventual de La Moncloa.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, se desplazará hasta la sede de la Presidencia del Gobierno para interrogar a Bolaños a las 10.30 horas, en el marco de la causa en la que investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

El instructor acordó la citación de Bolaños después de que Alfredo González, que en julio de 2018 era vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno y tramitó la propuesta de nombramiento de Álvarez como asesora de Gómez, le señalara como su entonces superior jerárquico.

El pasado febrero, González explicó en su declaración como testigo que no conoce a Álvarez ni a la gran mayoría de las personas cuyos nombramientos tramitó y que no recordaba si vio o no el currículum de la ahora asesora.

"Yo me limitaba a remitir al órgano competente para el nombramiento las propuestas de personal eventual que, como el Estatuto Básico del Empleado Público estable, al tratarse de personal eventual el nombramiento y el cese es libre", apuntó.

En el marco de aquel interrogatorio, el juez le preguntó a quién reportaba en esa época y si llegó a hablar con alguien sobre la propuesta de nombramiento de la ahora asesora de Begoña Gómez. El testigo dijo que no recordaba haber comentado el asunto con ningún superior e insistió en que tramitó "muchos" nombramientos porque "era un periodo de cambio de Gobierno, que es cuando se sustituye todo el personal eventual".

El instructor se mostró sorprendido: "Perdone que insista tanto, pero es que llama poderosamente la atención a quienes tenemos algún tipo de vinculación con la Administración Pública. Esto no es lo habitual, sino todo lo contrario, se exigen unos procesos bastante rígidos y bastante selectivos para nombrar a alguien que va a percibir cantidades con cargo a los presupuestos generales del Estado. Entonces, insisto, ¿usted hace esta propuesta sin conocer a nadie, con todos estos detalles?"

González contestó que sí era lo habitual al tratarse de "personal eventual". "Esos requisitos que usted me menciona, en el caso concreto de este tipo de personal, no operan", señaló.

Acto seguido, el juez le repreguntó de quién dependía: "¿Quién era entonces la persona que desempeñaba este cargo?". El testigo aseguró que era "Félix Bolaños", a quien ubicó como su superior directo, con el que se reunía "todos los días" para despachar "multitud de asuntos" en La Moncloa.

POR "SEGURIDAD" NO DECLARA EN LA SEDE DE SAN BERNARDO

Aunque en un principio el juez planteó interrogar a Bolaños en la sede del Ministerio en la calle San Bernardo de Madrid, finalmente accedió a desplazarse al complejo de La Moncloa a petición del ministro. El titular de Justicia alegó que, por razones de "seguridad", su jefe de escoltas veía pertinente que la testifical se celebrara en las oficinas de la Presidencia del Gobierno.

"La sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de San Bernardo 45 se ubica en pleno centro de la capital madrileña y el acceso se encuentra a pie de calle, a escasos metros de una de las paradas de Metro más concurridas de Madrid, la de Noviciado", argumentaba el jefe de escoltas en un documento adjunto a la misiva que envió Bolaños al juzgado.

Asimismo, incidía en que "dada la hora fijada para la toma de declaración y que se trata de un día laborable en plena Semana Santa con una previsible afluencia de turistas en el centro de la ciudad, el resultado sería un flujo de personas considerable que podría afectar al buen desarrollo de la diligencia".

Bolaños también apuntó al juez que tenía "derecho a declarar por escrito" por ser llamado a declarar en su condición de miembro del Ejecutivo, tal y como estable la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

El instructor, sin embargo, desestimó su petición, alegando que no le citaba por su cargo actual como miembro del Gobierno, sino por su puesto anterior, el de secretario general de Presidencia, "no siendo este el que permite la aplicación del precepto".

Cabe recordar que en esta causa, aunque por otra de las ramas de investigación, ya declaró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 30 de julio. Pese a que el jefe del Ejecutivo también pidió declarar por escrito, el instructor optó por la comparecencia presencial y fue hasta La Moncloa. Sánchez se acogió al artículo 416 de la LECrim, que respalda que como cónyuge de Gómez estaba "dispensado de la obligación de declarar".

De cara a la declaración de Bolaños, el juez avisó de que no tenía "inconveniente" en desplazarse hasta la sede de la Presidencia, "siempre y cuando" se le facilitase "un vehículo del parque móvil ministerial para realizar el correspondiente traslado". Así, afeó que la vez que fue a interrogar a Sánchez le retuvieran "un periodo de tiempo sensiblemente superior al necesario para permitirle el acceso".

El ministro contestó al juez que enviará un coche oficial para que le busque y le lleve desde los Juzgados de Plaza de Castilla hasta La Moncloa para facilitarle el acceso y la salida a él y al resto de la comisión judicial. Peinado avisó de que acudiría con un equipo de grabación compuesto por tres portátiles, siete micrófonos y dos altavoces, entre otros equipos.