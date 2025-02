El ministro Ángel Víctor Torres presenta pruebas contra las acusaciones de Aldama: "Hay intención de manchar mi honor y mi nombre"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado todo lo que el comisionista Víctor de Aldama ha justificado ante el Tribunal Supremo, con el que quiere demostrar que el entonces presidente de Canarias, había ocupado un piso alquilado por él con "señoritas".

Torres ha mostrado en rueda de prensa certificados de la compañía Binter Canarias que afirman que estaba volando cuando Aldama dice que estaba en Madrid. "Las acusaciones son falsas", afirma.

Y ha anunciado que el acto de conciliación por una primera denuncia que interpuso contra el comisionista del caso Koldo se celebrará el 4 de marzo.

"He estado sometido a una persecución y hay intención de manchar mi honor, mi nombre y mi imagen cómo cargo público. Hay un fin político, pero no sé quién está detrás de este señor, pero como ocurre en todo se terminará sabiendo. No todo vale en la política. Las acusaciones de este señor hoy quedan desmontadas", ha afirmado.

Y subraya que "si lo que persiguen es que me canse, van por el lado erróneo y mi fortaleza es que tengo una familia a mi lado que saben quién soy y me apoya".