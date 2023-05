Millones, restricciones o decretos: las medidas que se están tomando en Europa para frenar la sequía

La sequía es un fenómeno que azota severamente a nuestro país y es que los datos son demoledores. El 15% de la Península está en situación de emergencia por sequía. Otro 8% está en alerta y otro 20% en prealerta. Solo el 56% del territorio escapa a la sequía. El Gobierno de España se ha comprometido a estudiar más medidas de apoyo al campo para paliar los efectos de la falta de agua. Unos daños que ya son millonarios y que se han detallado este miércoles en la esperada Mesa Nacional de la Sequía.

Agricultura ha reconocido que la situación es grave y generalizada, aunque revela "diferencias importantes" en el territorio. Afecta más a las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y las interiores de Cataluña.

Julio Berbel es catedrático del área de Economía, Sociología y Política Agrarias en la Universidad de Córdoba, donde su trabajo se centra en la economía agraria y ambiental. Nos ha comentado en los micrófonos de COPE, qué medidas están tomando otros países y cuáles de ellas deberíamos tomar nosotros.

El experto ha asegurado que nuestro país vecino, Francia, ha tenido sequías pequeñas, pero no muy fuertes, "llueve poco y tienen altas temperaturas". En cuanto a las medidas que están tomando, ha asegurado que buscan bajar el consumo de agua en las grandes ciudades. El experto asegura que esta es una medida en la que le llevamos bastante ventaja, ya que tenemos un consumo muy bajo del agua. Pero advierte que hemos llegado a un límite y que no podemos consumir menos de lo que lo hacemos: "Lo próximo será no ducharnos". Francia tiene una ley de agua de 2004 que es una copia de la de España

Sobre Italia, en el mes de abril se aprobó un decreto ante la crisis del agua. Pero no ha sido hasta hace solo unos días que el Gobierno de Meloni daba luz verde a los primeros 102 millones para las intervenciones más urgentes. Dinero para cinco regiones: Lombardía, Piamonte, Véneto, Emilia Romagna y Lazio.

El experto ante esta noticia recuerda que Madrid también ha aprobado una medida similar y que por ejemplo Andalucía ha aprobado 300 millones,"lo que serían 3 planes de agua de Italia". También ha asegurado que otra de sus medidas es la creación de la figura del comisario, Berbel explica el porqué de esta figura: "Lo crean para mediar entre comunidades, lo cual es una locura porque no se puede dirigir el agua como una comunidad autónoma, el río fluye".

El modelo favorito y el que tomaría el experto es el de California, porque tenemos población parecida. Ha afirmado que el agua regenerada se consume más que aquí, las interconexiones e infraestructuras se consumen más y son mejores. Berber asegurado tambienn que "funcionan mejor los mercados de agua, porque son privadas y no públicas como si pasa en España".

Las medidas que debería tomar España

"España es el país más castigado y afectado por el cambio climático", asegura el experto, pero tenemos una gran historia en este sentido. España fue el primer país en inventar las cuencas hidrográficas, las cuales han sido utilizadas por infinidad de países, también somos pioneros en el ámbito legal, ya que creamos la primera ley de agua que ha durado 97 años. El experto ha asegurado con orgullo: "Somos el país con más embalses, tenemos más infraestructuras, más medidas y más gobernanza". Ha confirmado que debemos dar un último paso, un nuevo pacto de agua renovado.

En cuanto a las medidas que tomaría el experto, "no serían pocas" Ha comentado que debería haber un aumento en la oferta, también en las interconexiones, y una subida en la oferta de aguas alternativas no convencionales. Estos cambios deberían ser fundamentalmente en la costa que es donde se puede utilizar el agua regenerada de las depuradoras, para concluir el experto ha confirmado que "vamos bien, pero debemos seguir trabajando"