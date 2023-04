La sequía en Doñana resucita la guerra del agua: lo que está en juego y la razón de la polémica

A las puertas de las elecciones autonómicas y municipales, se palpa la tensión entre Gobierno central y Andalucía por una de las joyas naturales de esta región: el Parque Nacional de Doñana. Este conflicto, también se ha visto en el propio parlamento autonómico, cuando Maribel Mora, diputada de Adelante Andalucía arrojó arena sobre el escaño del presidente de la Junta, Juanma Moreno como señal de protesta. En referencia a este tema, Carlos Herrera dado su lectura sobre este asunto.

"El PSOE ha decidido hacer demagogia con todos los territorios que osan no votarle. Madrid es un clásico, y en Andalucía han encontrado la perla perfecta: Doñana" así ha comenzado Carlos Herrera a apuntar sobre este asunto.

"Doñana lleva con sequía más de una década, es decir, cuando todavía el PSOE gobernaba con los ERE en la Junta de Andalucía" apuntó el presentador y el director de 'Herrera en COPE'. Los acuíferos del parque, es decir, las formaciones geológicas que almacenan agua debajo de la tierra, han sido sobreexplotadas. Estos acuíferos comprenden parte de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. "Desde hace algún tiempo, en lo que respecta a la provincia de Huelva, las explotaciones agrarias han cambiado de orientación a la fresa y arándano que deja más que otras cosas y que además tiene buena exportación", unos cultivos que "necesitan agua y entonces han dicho que no se puede seguir aprovechando el acuífero, que tal y como está la sequía el acuífero se va a quedar sin nada" ha señalado Herrera en COPE.

Ante esta situación de sequía y esta sobreexplotación, el parlamento andaluz, “aprobó un plan de regadíos para una zona de Doñana, que afecta a 360 familias de la zona, pequeñas fincas”. Buscan "regularizar estas hectáreas que regarán no con el acuífero 27 sobrexplotado de Doñana, sino cuando se haga algún trasvase de la cuenca del Tinto, Odiel o río Piedras". Trasvases que advierte "tiene que realizar el Gobierno central, que no es amigo de ellos”. Porque los trasvases, recuerda Herrera “no dependen de la Junta, sino del Gobierno de España”. “Si el agua fuera como la renta, sería de todos, pero aquí es del vecino por el que le pasa por delante”, ha dicho Herrera en COPE.

Respecto a este asunto, Herra ha lanzado dos cuestiones: “¿Y eso quien tiene que hacerlo? El Gobierno Central, ¿Y qué dice el gobierno central? Que no quiere hacerlo, porque es enemigo de los trasvases. Aquí había un plan hidrológico pensado que les recuerdo a ustedes que suponía bajar agua del Ebro hacia el resto de territorios pero aquí ganó Rodríguez Zapatero dijo que el agua es nada más que de los catalanes y ni una gota de agua para nadie más”, ha concluido Carlos Herrera en su monólogo.

A pesar de las amenazas de la UE por multar a España, el PP y Vox en Andalucía continuaron con la tramitación de esta ley que amplía la zona regable en el Parque de Donaña. La proposición de ley reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas de los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, lo que cuestiona la Comisión Europea, que amenaza con multas, y el Gobierno central, que recurrirá al Tribunal Constitucional por "invasión" de competencias si se aprueba. Esta ley podría estar aprobada definitivamente entre mayo y junio.

Por su parte, Pedro Sánchez ya advirtió ayer en un acto en Burgos que Doñana “no se toca” porque es "patrimonio de todos los españoles". "Vemos en Andalucía una derecha que no niega la evidencia científica, pero que en cambio actúa como si no existiera esa emergencia climática (...) y que hasta incluso niega la legislación europea y las advertencias de la Comisión Europea. Pues yo lo digo desde aquí, de manera serena, pero también con contundencia: Doñana no se toca, Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles y Doñana no se va a tocar", remarcó el líder socialista.