Cada vez llueve menos: Cuatro restricciones a las que nos podemos enfrentar en verano para paliar la sequía

Hace mucho que no llueve como es debido. Eso es una realidad a la que nos venimos enfrentando desde hace años, pero que no hace más que agravar el proble y provocar que España se encuentre, cada vez más, inmersa en una sequía que se torne incontrolable. De hecho, son tres cuartas partes de nuestro país las que se encuentran en lo que se conoce como "estrés hídrico".

Y no, tampoco nuestra situación greográfica ayuda mucho. Por poner los datos encima de la mesa, en lo que llevamos de año, apenas tenemos un 51% de agua embalsada, datos inferiores a los que alcanzábamos en la última década a estas alturas de año, que se situaba en un 64%.

Por comunidades, la situación se complica en Cataluña, que apenas tiene un 27% de agua embalsada, y Andalucía, con un 25% escaso. Lo peor de todo es que este "estrés hídrico" solo se traduce en una cosa: Si no llueve, en verano nos enfrentaremos a distintas restricciones.

En Fin de Semana queremos saber cuáles serán esas medidas a las que nos enfrentemos y, para ello, hablamos con Joan Corominas, ingeniero agrónomo y vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que aseguraba que la sequía de este año "es un tema preocupante que se está agudizando en los últimos diez años. Hay lluvias escasas, incluso en Islas Canarias, y en los últimos cinco años se ha visualizado que no tenemos agua suficiente para abastecer las necesidades del regadía y el abastecimiento de población en algunos casos" explicaba.

Especialmente preocupante es el tema en Cataluña y Andalucía, donde, si no se toman medidas ya, podrían pasar un verano restrictivo.

Las medidas restrictivas a las que podemos enfrentarnos en verano

"Tanto Cataluña como Andalucía tienen más problemas de agua en este momento, es una situación grave" explicaba el experto cuando le preguntábamos sobre la comunidad catalana, que es, por cierto, la única zona del tercio norte que se ve afectada por el estado de excepcionalidad hídrica.

Algo parecido pasa en Andalucía ,en donde, nos recordaba, en los últimos diez años solo se ha podido responder al 80% de las demandas de regadío. "Estamos en una situación que venimos arrastrando de problemas de exceso de demanda frente a los recursos que tenemos. No nos valen las promesas de grandes obras que resuelvan el problema, hay que hacer medidas a corto plazo y que sean adaptadas a los problemas concretos" explicaba.

Pero bien, ¿cuáles son las medidas a las que podríamos enfrentarnos en verano? Pues a muchas restricciones, desde limitar el agua por habitante y día, reducir el riego agrícola o la pohibición del riego de jardines y evitar la limpieza de las calles. Medidas que afectarían de forma muy especial a estas dos comunidades autónomas.

"Son las medidas que deben tomarse, reducir las dotaciones de agua hasta un mínimo pero evitar restricciones, no deberíamos llegar a ellas porque creo que hay agua suficiente para asegurar eso y es el esfuerzo más prioritario que tienen que hacer las administraciones" explicaba Joan Corominas a COPE.

Eso sí, añadía que "no podemos permitirnos en un país desarrollado tener poblaciones que no tengan aguas, es el esfuerzo más grande que tenemos que hacer. En un corto plazo, no nos va a quedar más remedio que reducir las explitaciones de regadío, que se atienda con prioridad a las exploitaciones medianas y familiares cuyas rentas dependen exclusivamente de esas explotaciones. Damos más prioridad a la gandería intensiva que sirve para limpiar nuestros montes y evitar en algun sentido los incendios, pero falta agua, también para que beba el ganado".