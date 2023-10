Mikel Izal, Shinova, Ginebras, Shego o Hidrogenesse, entre las primeras confirmaciones del Low Festival 2024

Mikel Izal, Ginebras, Shinova, Hidrogenesse, Repion, Shego, Sienna y Vatacholo son las primeras conformaciones que "encienden la mecha del line-up" del Low Festival 2024, "que promete volver a posicionar al festival como un referente en las citas musicales del verano", ha anunciado la organización.

Mikel Izal encabeza esta primera tanda de artistas del encuentro, que se celebrará del 28 al 30 de julio, y se estrena en Benidorm con su nueva etapa en solitario con un show muy especial que mostrará al artista en su faceta más personal e íntima. El vocalista y compositor de Izal, una de las bandas musicales de rock independiente más destacadas del panorama musical nacional de los últimos años, presentará 'El miedo y el paraíso' su primer trabajo en esta nueva andadura, que ya ha conseguido posicionarse con temas como 'El paraíso', 'La fe' o 'El grito'.

Las "reinas del indie" Ginebras o lo que es lo mismo, Juls, Raquel, Sandra y Magüi son la segunda de las confirmaciones. La banda madrileña/alicantina llegará a Low Festival con su recién estrenado LP en este 2023 '¿Quién es Billie Max?' un trabajo que nos enseña a una banda más atrevida y valiente y que sin duda lo demostrarán en su directo en el festival.

Los vizcaínos Shinova aterrizan en esta edición con uno de los directos más atractivos del rock nacional. Considerados como uno de los grupos españoles con más crecimiento de los últimos años, vuelven a subirse al escenario de Low Festival para compartir su alas con todos el público y demostrar, una vez más, que son capaces de dejar una sonrisa intacta con su directo siempre especial, en el que presentarán su nuevo trabajo 'El presente'.

Una de las confirmaciones con el directo "más versátil" es la de Hidrogenesse. Habituados a realizar conciertos en salas pequeñas y en festivales gigantes, en museos y bares, centros culturales e incluso en la propia calle, el valor de su show es la comunicación directa con el público. Su participación en las composiciones de la serie "La Mesías" y su último disco "Ciutat de Sorra" es la muestra de la vinculación de su música con el arte más conceptual que llevarán hasta esta edición de Low Festival.

El power-dúo Repion pondrá la vitalidad y el punto de melancolía con una descarga de rock y un directo que atropella en esta edición del festival. Con su disco homónimo estrenado en 2023 y con una larga carrera musical paralela a la banda , estas dos hermanas le pondrán música al desencanto de la generación milenial mientras hacen bailar a todos los asistentes con su estilo único y peculiar.

SORPRESAS

'Suerte, chica' es el primer trabajo de la banda madrileña Shego, otra de las confirmaciones de esta primera tanda. Desde su salida en febrero de este 2023, no ha dejado de sorprender. El atrevimiento de la banda en este LP ha impulsado que su directo no sea menos, y que sean capaces de no dejar indiferente a los asistentes con su potente directo que incluye un setlist que incluye éxitos anteriores y algunas sorpresas.

Otro de los nombres llega directamente desde València con un show "dinámico e introspectivo", Sienna aterriza en Low Festival para hacer disfrutar al público con la bidireccionalidad que ofrece en sus directos.

La última confirmación de esta primera tanda corre a cargo de Vatacholo, un joven compositor y productor mexicano nacido en Dinamarca que ha conseguido desarrollar un sonido propio, que se distingue por la influencia del regional mexicano con una esencia callejera influenciada de estilos musicales que le han acompañado desde su infancia como son: el hip-hop, el pop, el metal o el soul.