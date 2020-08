Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE: "Para muchas empresas un brote puede suponer su cierre”

Estas semanas estamos hablando y mucho de cómo va a ser la 'vuelta al cole'. Es sin duda uno de los temas clave en estas semanas, ya que muchos padres necesitan organizarse para afrontar el día a día, entre otras cosas, su trabajo diario.

Por ello, desde que finalizase el estado de alarma y con el inicio de las vacaciones, las empresas llevan trabajando en protocolos de actuación estrictos para evitar, a toda costa, que la situación en el seno de su empresa se vaya de control.

Así lo ha reconocido este martes Miguel Garrido, presidente del CEIM y vicepresidente del CEOE en 'El Cascabel'. "Las empresas están adaptándose a la situación, estamos bastante relacionados de cómo va a ser la 'vuelta al cole' porque va a afectar al trabajo de muchos trabajadores", ha reconocido.

En este sentido, Garrido ha querido explicar que es muy importante para cada empresa tener controlada la situación y que no haya que poner a nadie en cuarentena. Ha recordado que esto para muchas empresas podría ser un varapalo, ya que en caso de volver a un confinamiento extremo muchas de estas estarían abocadas al cierre, aunque ha querido lanzar un mensaje de optimismo y advertir de que esta situación hay que afrontarla de la mejor manera posible.

"Las empresas han estado preparándose para este momento. La situación no es fácil, pero no tenemos más remedio. Esto es lo que hay", ha explicado en TRECE TV. "Para muchas empresas es crítico que se pueda producir un brote en la empresa. Puede suponer su cierre. Por eso están trabajando en protocolos para evitar que haya contagios", ha reconocido.

También ha avisado de que muchas empresas no están haciendo test PCR, ya que estas "no son baratas y no están disponibles en muchas ocasiones" y en este sentido ha reconocido que las compradas por muchos empresas en los primeros meses de cuarentena fueron confiscadas por el Gobierno, ya que, según ha explicado, no se podían comprar de forma individualizada.

Por último, ha reconocido que España no se puede permitir un nuevo confinamiento, ya que este volvería a ser un gran paso atrás para muchas empresas: "Llevamos muchos meses hablando de qué había que hacer, pero la administración no ha hecho sus deberes porque no ha elaborado una normativa que pueda controlar los casos positivos sin volver a un Estado de alarma. Estamos pidiendo que de una vez se tomen medidas urgentes para salvar numerosos puestos de trabajo".