Mercedes Milá ataca a Casado en LaSexta: "O cambia de actitud o va a la caja de pino"

Mercedes Milá aprovechó su intervención en Liarla Pardo, el espacio de Cristina Pardo en La Sexta, para analizar cómo está siendo la respuesta de los políticos ante la crisis sanitaria fruto del coronavirus.

La presentadora atacó con crudeza al líder del Partido Popular, Pablo Casado. Estas fueron las palabras que lanzó contra él: “Creo que o Casado cambia de actitud o de esta va directo a la caja de madera metafóricamente hablando. Lo creo firmemente. Los españoles no aguantamos confrontaciones en ninguna trinchera en este momento, queremos unión, acuerdos, buena fe”.

Respecto al llamamiento de Milá a la unión y solidaridad entre políticos, son muchos los usuarios que han mostrado su tendencia a favor de esta premisa planteada por la presentadora en el programa.

#LiarlaPardo80 #RitaMaestre pone voz a mis sentimientos #MercedesMila lo ratifica; queremos solidaridad, unión, colaboración...ahora no hay enemigos políticos, ahora hay un único enemigo #COVIDー19 y sus consecuencias: paro, miedo, mala economía #Gracias a los que luchan x esto. — Marian_mo (@Marian_dreams) April 19, 2020

Además, aseguraba que los españoles lo que desean en este tipo de circunstancias es positividad y no tirar por tierra “todo lo que hace el de enfrente”, aseguraba la presentadora. Sobre Rita Maestre, destacaba que estaba absoluta y gratísimamente sorprendida con Rita: “Me ha parecido sobrenatural, de otro mundo. Habla el idioma que necesitamos que hablen los políticos. Creo que Pedro Sánchez lo está intentando y no consigue atravesar la barrera que Rita acaba de explicar. Pedazo de política”.

La crítica de Mercedes Milá a Martínez-Almeida y Díaz Ayuso

La presentadora no ha perdido la ocasión para criticar también a ambos dirigentes políticos madrileños: “Uno me interesa, el otro nada. Almeida es demócrata desde hace muchos años, con raíces profundas en una manera de actuar en política. En cambio, Ayuso es una especie de community manager de un perro; le quedan muchos años de maduración”, expresaba Milá.

Mercedes Milá opinaba al respecto en unas circunstancias en las que conocíamos que el Ayuntamiento de Madrid prevé un aumento del paro del 5,4 % este año tras dos meses de confinamiento por el coronavirus, que afectaría de forma directa a 60.500 empleos de la capital y a 108.000 de manera indirecta, siendo la hostelería y el comercio minorista los sectores más damnificados.

La hostelería perdería 19.227 empleos (el 31,8 % de la estimación total), el comercio minorista 6.850 empleos (11,3 %), los servicios personales 3.425 afiliados menos (5,6 %) y cultura 1.497 menos (2,5 %).

La pérdida total de empleos directos podría elevarse a 83.000 si el confinamiento se prolonga durante tres meses según el informe 'Efectos de la crisis del COVID-19 sobre el mercado laboral de la ciudad de Madrid' presentado este lunes en rueda de prensa telemática y elaborado por el Consistorio junto a Ceprede y el Colegio de Economistas de Madrid.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha explicado que el Ayuntamiento ha querido ser "hiperrealista y ver los brotes verdes justos", porque algunas empresas sí podrán recuperar los empleos perdidos en estos meses de confinamiento, pero otras no podrán hacerlo debido a que "no habrá suficiente consumo" y se enfrentarán a "un problema de liquidez".

El objetivo principal, ha subrayado Villacís, es que las "empresas resistan", con independencia de que hayan tenido que despedir a algunos trabajadores o que registren pérdidas, de ahí la importancia de garantizar que la "liquidez" llegue al tejido empresarial.