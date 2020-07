El emocionante mensaje de un niño de 12 años a Espinosa de los Monteros: "No me van a convencer"

Las campañas electorales de Vox, tanto en el País Vasco como en Galicia, están marcadas, sin duda alguna, por los constantes intentos de boicot que están sufriendo en todos sus actos electorales por parte de grupos de radicales que no están dispuestos a que, como están haciendo el resto de partidos políticos democráticos, hagan llegar su mensaje a la ciudadanía.

Desde incluso antes de que se iniciaran ambas campañas, la formación que preside Santiago Abascal ha venido sufriendo el acoso, el intento de intimidación, las amenazas y los insultos por parte de grupos organizados de extrema izquierda, cuya violencia, no sólo verbal, ha obligado incluso a intervenir a las fuerzas del orden público para garantizar la seguridad de los asistentes a los mítines de Vox.

Pero entre tanta crispación, el portavoz en el Congreso de la formación verde, Iván Espinosa de los Monteros, ha vivido una situación que él mismo ha definido, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, como “el momento más emocionante para mí en esta campaña” y el cual tuvo lugar durante un acto en Galicia. Un momento que Espinosa de los Monteros ha querido compartir con su equipo en la “furgo”, mientras se trasladaban a otro acto de campaña.

El emocionante mensaje de un niño de 12 años a Espinosa de los Monteros

Según narra en el vídeo el portavoz de Vox, un niño de 12 de años se acercó a él tras concluir un acto de campaña para las autonómicas gallegas y le preguntó: “Señor, ¿puedo hablar un momento con usted?”, a lo que le contestó que “sí”. “Le quiero contar lo que me ha pasado en el colegio”, le dijo el menor para, a continuación, comenzar a narrar lo sucedido.

“Vino un profesor sustituto y me quitó un bolígrafo que me había dado mi padre de Vox y me dijo que si yo sabía lo que era Hitler. Yo le dije que sí y que eso no tenía nada que ver con Vox”, cuanta el pequeño, quien sorprendido vio como este profesor sustituto “se dio la vuelta y se fue con el bolígrafo”.

El momento más emocionante para mí en esta campaña ha sido este que le contaba a mi equipo en la furgo cuando salíamos de un acto. Sucedió en Galicia. Impresionante lo que te puede enseñar un niño de 12 años! pic.twitter.com/zUv59QFUzo — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) July 6, 2020

Tras escuchar su historia, la respuesta de Iván Espinosa de los Monteros, seguro que sorprenderá a muchos, especialmente, a quienes acusan a Vox de radical y extremista. El portavoz de la formación verde le dijo al pequeño: “Mira, eres un valiente, pero estás en desigualdad de condiciones, porque un niño no puede discutir con un profe. El profe está en superioridad de condiciones y un niño no puede discutir con un adulto. Así que, eres un auténtico valiente. Te felicito, pero no te metas en esas peleas hasta que seas un poco mayor”.

“Vale, pero no me van a convencer”, le respondió el pequeño, según cuenta el propio Espinosa de los Monteros. Esta respuesta del joven estudiante gallego provocó, al conocerla, que los que acompañaban al portavoz de Vox en la furgoneta exclamasen: “¡Qué barbaridad!”, al tiempo que rompen a aplaudir visiblemente emocionados por sus palabras.

“¡Impresionante lo que te puede enseñar un niño de 12 años!”, ha sentenciado Iván Espinosa de los Monteros en su tuit.

