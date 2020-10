El mensaje oculto en la última mascarilla de Pablo Iglesias que va luciendo ante el resto de países de Europa

Pablo Iglesias es un político que no duda en lanzar sus mensajes allá por donde va. No solo lo hace de palabra, pues también aprovecha detalles en su vestimenta, gestos y hasta mascarillas. Este mismo lunes, el vicepresidente segundo del Gobierno de España se ha reunido con los embajadores en España de países de la Unión Europea. Se desconoce el contenido de dicha reunión, pero se presupone que se trata de una reunión más, de las que se realizan casi de forma rutinaria.

Pero en este mismo evento, Iglesias, no ha dejado de celebrar uno de los más recientes hechos de la política internacional. Si hace unos días, frente al Rey Felipe VI lucía una mascarilla de una marca de ropa republicana, esta vez, ante el resto de democracias consolidadas de lqa Unión Europea, ha querido unirse a los indígenas bolivianos y mostrar su apoyo público a Evo Morales. Así lo ha hecho:

Hoy me he reunido con los embajadores de los países de la UE. Les he transmitido nuestra satisfacción con el acuerdo europeo, coherente con la agenda del Gobierno de coalición, frente a una derecha española que es la única de la UE aliada con la extrema derecha antieuropeísta. pic.twitter.com/3vVH6Z4Gv2 — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) October 19, 2020

"Hoy me he reunido con los embajadores de los países de la UE. Les he transmitido nuestra satisfacción con el acuerdo europeo, coherente con la agenda del Gobierno de coalición, frente a una derecha española que es la única de la UE aliada con la extrema derecha antieuropeísta", cargaba Iglesias en su mensaje. Junto a este, una imagen en la que se ve la mascarilla que luce orgulloso Pablo Iglesias: con la bandera indígena.

Pablo Iglesias con su bandera indígena

Pablo Iglesias se pone la bandera 'Wiphala', en apoyo a Evo Morales

En su reunión ante los embajadores de la Unión Europea Iglesias ha decidido lucir la bandera indígena conocida como 'Wiphala' que, aunque tiene una tradición precolombina en algunas de las culturas que actualmente forman los estados de Bolivia, Perú, Colombia o Ecuador, ha sido utilizada políticamente por Evo Morales y sus afines.

Rueda de prensa de Evo Morales en Buenos Aires

Se trata de una bandera que recoge la integración de 36 pueblos indígenas que compondrían el estado moderno de Bolivia. La bandera se usa de forma oficial en algunas ocasiones desde la Constitución de 2009, promovida por el propio Evo Morales. Y es que se han producido elecciones en el país tras la polémica salida del expresidente Morales del mismo. Elecciones que el mismo Iglesias no ha dudado en felicitar al dar por hecha la victoria de

España ha instado a los políticos y ciudadanos de Bolivia a mantener una "actitud pacífica" mientras dure el proceso de escrutinio de las elecciones celebradas este domingo en el país.

Por medio de un comunicado del Ministerio de Exteriores, el Gobierno se ha felicitado por el pacífico desarrollo de la jornada electoral, que supone "un hito crucial en el cierre de la crisis social e institucional abierta a raíz de los comicios de 2019".

Por ello, ha "animado" a todos los actores políticos y a la población a "mantener dicha actitud pacífica" y ha subrayado que "España acompaña a las instituciones y a los ciudadanos bolivianos en este ejercicio democrático".

Bolivia vive una tensa calma a la espera de los resultados oficiales de las elecciones generales de este domingo, mientras un par de sondeos a pie de urna daban como ganador en primera vuelta al candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce.

Tras una jornada que se desarrolló en paz, con "civismo" y una alta participación de votantes, la incertidumbre se apoderó de los bolivianos que veían pasar las horas sin que el órgano electoral diera a conocer los resultados de las votaciones.

Tras conocer las encuestas, Arce celebró en La Paz un triunfo que dio por seguro, mientras que Evo Morales lo hizo desde Argentina.

El gran triunfo del pueblo es histórico, inédito y único en el mundo: a un año del golpe, recuperamos el poder político democráticamente con la conciencia y la paciencia del pueblo.

Somos la Revolución Democrática y Cultural para la transformación nacional.

Hemos vuelto millones. pic.twitter.com/8Jkqdm7XQA — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 19, 2020

Ante la impaciencia por conocer los resultados, la presidenta interina pidió a los ciudadanos y partidos políticos tener "paciencia" y "madurez" para esperar los resultados oficiales, y es que los bolivianos aún tienen en su memoria el violento estallido social que se registró después de las polémicas elecciones de 2019, que desencadenaron la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.