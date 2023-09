Mueren cuatro personas en un atropello múltiple de un tren en Montmeló

Cuatro personas han fallecido este domingo por la noche al ser arrolladas por un tren a la altura de Montmeló, en la comarca del Vallès Oriental (Barcelona), cuando un grupo de siete personas trataba de cruzar la vía por un punto no autorizado.



Según ha informado la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña a través de la red social X (antigua Twitter), a las 20:18 horas de esta noche ha recibido el aviso de atropello en Montmeló.



Fuentes de Renfe c han indicado que el accidente se ha producido cuando varias personas han intentado cruzar la vía por "un punto no autorizado, en curva y de difícil visibilidad" en el tramo Parets-Granollers-Canovelles.



El convoy no ha podido evitar el impacto, según indican las mismas fuentes, que señalan que el tren ha quedado detenido a la espera de lo que determinen las autoridades policiales, mientras se gestionaba un servicio alternativo por carretera para los viajeros del tren afectado.



El atropello múltiple ha provocado el corte de la línea R3 de Cercanías hasta que lo determinen las autoridades policiales.



De acuerdo con las primeras informaciones de la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat, el atropello se ha producido cuando un grupo de siete personas intentaba cruzar la vía.



Inicialmente, Protección Civil ha informado de la muerte de tres de las personas accidentadas, mientras que una cuarta se encontraba en estado crítico con un paro cardiorrespiratorio.



Para atender a los accidentados, el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat ha desplazado nueve ambulancias, un helicóptero y ha activado tres psicólogos.



Posteriormente, el balance de muertos ha ascendido a cuatro al fallecer la persona que estaba herida en estado crítico, mientras que de las otras tres personas que acompañaban a las víctimas mortales dos de ellas han sido trasladados al Hospital de Mollet, con crisis de ansiedad, mientras que otra de ellas ha sido dada de alta in situ, según informa el SEM.



Se da la circunstancia de que muy cerca de este atropello múltiple, a pocos metros de la estación, en el circuito de Montmeló, se estaba celebrando un festival de música hard tecno DURO, con la asistencia de centenares de jóvenes.



Los cerca de 170 pasajeros que viajaban en el tren no han necesitado atención sanitaria.



Entorno a las once de la noche, el tren ha tratado de retomar la circulación hacia su destino con los pasajeros a bordo, que en ningún momento han llegado a bajar del tren, si bien la línea permanece todavía cortada en estos momentos. Un grupo de jóvenes han dificultado la circulación del tren accidentado al dibujar graffitis en los vagones.



Los Bomberos de la Generalitat han desplazado al lugar del accidente siete dotaciones, que han ayudado a evacuar la zona y a trasladar a los heridos a las ambulancias.



Desde el SEM, se han activado 8 unidades terrestres y un helicóptero medicalizado, además de un equipo de psicológos.



Por su parte, los Mossos d'Esquadra informan de que han abierto una investigación para aclarar las circunstancias del accidente.

La reacción del Gobierno

El Gobierno y la Generalitat han manifestado esta noche su "consternación" por el atropello múltiple. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha trasladado su pésame a las familias de las víctimas mortales: "Consternados por el terrible accidente de esta tarde en la línea R3, en Montmeló. Mi sentido pésame a la familia y seres queridos de los fallecidos y mi apoyo a los equipos y servicios de emergencias que trabajan en esta situación tan dura". En los mismos términos se ha manifestado el presidente Pere Aragonès, que ha dicho que es una "tragedia mortal que nos deja sin aliento".