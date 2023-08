Massó asegura que si Vox no formara parte del Consell el "debate" sobre el valenciano "no se habría abierto"

La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, ha sostenido que si Vox no formara parte del Gobierno valenciano --que comparte con el PP-- el "debate" sobre el valenciano no se habría producido. "Algunos no lo tenían tan claro, pero Vox hace su trabajo", ha defendido.

Así, en un mensaje publicado --en castellano-- en su perfil de la red social X (antes Twitter), Massó se ha preguntado si "alguien tiene alguna duda de que si Vox no estuviera en el gobierno valenciano este debate no se habría abierto".

"Vox es totalmente necesario, solo con su llegada se empieza a cuestionar lo que Vox tiene muy claro: el valenciano no es catalán y el auténtico valenciano es el de las Normas del Puig. Algunos no lo tenían tan claro, pero Vox hace su trabajo", ha escrito Massó.

En concreto, la presidenta de Les Corts y líder de Vox en la provincia de Castellón se refiere a la polémica generada a raíz de la publicación de la cuenta oficial en redes sociales de la Conselleria de Agricultura, que depende de Vox, de un mensaje en un valenciano no normativo, un texto que fue borrado horas después.

Preguntado por esta cuestión, el conseller de Educación, José Antonio Rovira (PP), aseguró esta semana que no cree que la AVL "tenga la verdad absoluta" sobre el valenciano y se preguntó "por qué no va a tener el conseller de lo que sea la libertad de poder elegir sus normas" en sus comunicaciones.

Estas declaraciones provocaron que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) advirtiera al conseller que "poner en duda la misma AVL y su normativa lingüística, así como pretender reavivar un conflicto que se ha demostrado socialmente estéril y artificial, incide negativamente en la vertebración lingüística, cultural y social de nuestro pueblo". Además, a su juicio, supone "poner en peligro todo el sector cultural y educativo" y los ámbitos de uso del valenciano.

Asociaciones y colectivos como Plataforma per la Lengua han advertido también a la Generalitat de que velarán por que "corrija su actitud" hacia la lengua valenciana y, en caso de que no lo haga, presentará una reclamación ante la dirección general de Política Lingüística "por cada vulneración lingüística que realice". Por su parte, el Consell Valencià de Cultura (CVC) mostró su apoyo a la AVL y recordó que es un órgano cuyas decisiones son "vinculantes para la Administración y las instancias educativas".

Desde el PSPV, su secretario general y 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, exigió esta semana al Consell que respete el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y aseguró que "todo lo demás es utilizar el valenciano con fines partidistas". Y este sábado, la síndica socialista, Rebeca Torró, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de incumplir el Estatut d'Autonomia para "reabrir batallas culturales y atacar el valenciano".

Por otro lado, Compromís ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges por el uso del valenciano en los perfiles de la Generalitat en las redes sociales, puesto que asegura que la Conselleria de Agricultura hace un uso de la lengua "fuera de toda normativa lingüística".