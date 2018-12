Marta Rovira: "No podemos explicar todo lo que hicimos porque tenemos compañeros en la cárcel"

"No podemos explicar todo lo que hicimos y lo que pasó porque tenemos compañeros en la cárcel. Lo que yo pueda explicar puede hacer más dura la vida de mis compañeros". Este es el motivo por el que Marta Rovira eludía dar detalles de lo ocurrido en Cataluña el año pasado.

La secretaria general de ERC, que huyó a Ginebra en marzo para evitar su posible ingreso en prisión preventiva, concedía una entrevista a Cataluña Radio (en noviembre) que hoy, a pocos días del juicio del procés, conviene recordar.

El medio catalán se desplazó hasta un hotel de la capital suiza para charlar cerca de una hora con Marta Rovira.

�� #PortadaTerribas | "Demà al matí us despertarem des de Ginebra, per sentir, per escoltar, una persona que des de fa vuit mesos viu l’exili, a Suïssa. @martarovira, la secretària general d’ERC.https://t.co/1PArPsoZNl pic.twitter.com/bZBwO7c3oc — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) 8 de noviembre de 2018

¿Sabía Oriol Junqueras que Rovira tenía intención de huir?

La dirigente republicana recuerda que mantuvo una conversación con Junqueras en la que le informó de su intención: "Emprender el camino del exilio (...) Tuve muy pocas horas para tomar esta decisión". El propio líder de ERC le contestó: "Ya hay suficiente gente en prisión, haced lo que creáis".

Asegura que "intenté explicar el exilio en una carta. No puedo aceptar que esta salvajada la sufra mi familia". y quiso dejar claro en la entrevista que "no tenemos que contraponer nunca lo que es exilio y lo que es prisión. Son dos caras de la misma moneda. La prisión es la más dura y el exilio tiene que ser el altavoz". "Si el exilio no tuviera la prisión, el exilio no podría hacer altavoz"

Rovira, asegura en la entrevista, prefiere guardar silencio porque no quiere que algunos de sus compañeros puedan interpretar sus afirmaciones como "reproches". Sin embargo, hay asuntos de los que sí habla.

El 20 de septiembre

Para Rovira el 20-S fue un día crucial: "Un día muy señalado". "Ya teníamos compañeros con detenciones. Y con compañeros dentro teníamos que tirar adelante el 1-O".

"El 1-O se haría con más fuerza que nunca"

Rovira relata en la entrevista cómo los dirigentes políticos independentistas seguían muy cerca todo lo que ocurría el día del referéndum. Las primeras cargas policiales, según Rovira, les obligaron a valorar la situación: "Aquel 1-O estábamos reunidos desde la madrugada. Hacia las 10 de la mañana vimos en directo cómo se estaba actuando en los colegios (...) decidimos acompañar a la gente que salió a defender las urnas".

"Desde el 1-O, hicimos lo que pudimos"

"Tenemos todo el derecho a volver a hacer un referéndum sin el componente de violencia". "Queremos más apoyo y más avales a nivel internacional".

Ahora, desde su posición en Ginebra cree que lo importante es "seguir generando consenso y mirar hacia delante. Prefiero invertir el tiempo que tenemos en pensar cómo debemos seguir el camino".

Rovira y los otros fugados

Mantiene relación con el presidente Carles Puigdemont: "Al principio era más tímido pero, últimamente, lo hemos tenido con más intensidad". Pero con quien más se ve es con la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, también exiliada en Ginebra.

La sentencia del procés

La dirigente republicana advierte: "La gente no se quedará en el sofá de casa. No van a aceptar una sentencia condenatoria"

Los PGE: "¿Cuántas partidas presupuestarias vale mi libertad?"

"¿Como alguien puede presionar ERC para aprobar unos presupuestos al mismo tiempo que pide no sé cuántos años de penas de prisión al líder de ERC?", se preguntaba Rovira hace un mes. "¿Cuántas partidas presupuestarias vale mi libertad? ¿Que pueda volver a casa? ¿Mi libertad tiene un precio?"