Maroto hará "atractiva" Madrid para jóvenes con medidas como un abono transporte gratis para EMT y bicimad hasta 2024

En vivienda elevará 1.200 viviendas de "forma inmediata" para alquiler social en 82 parcelas municipales

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, buscará hacer "atractiva" la capital para los jóvenes con medidas como la creación del Consejo de la Juventud de la Ciudad de Madrid o el despliegue de una tarjeta joven de autobús que permitirá viajar de forma gratuita en la Empresa Municipal del Transportes (EMT) y en bicimad hasta final del año.

Así lo ha expuesto en el desayuno que ha protagonizado en Nueva Economía Fórum, donde ha estado presentada por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y donde ha estado arropada, entre otros, por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el delegado del Gobierno en Madrid, Fernando Martín, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

"Madrid ha perdido población joven en los últimos años", ha destacado Maroto, quien ha vinculado este fenómeno al "alto coste de la vivienda". Entiende que lo que hay que hacer es facilitar los proyectos vitales e invertir en los jóvenes que son "el futuro" de la ciudad.

Es por ello que quiere modernizar la oferta joven de la capital. Entre ellos ha situado la renovación del Consejo de la Juventud de la Ciudad de Madrid, que entiende que no está funcionando porque "no vale constituir espacios de consenso si uno no busca soluciones". Maroto plantea que se de un "aire nuevo" para que sea un órgano participativo para el modelo de ciudad.

Quiere, además, que las ayudas y medidas diseñadas para los jóvenes en Madrid amplíen su rango hasta los 30 años, una de ellas el bono cultural joven JOBO, que incluya además la oferta deportiva. El objetivo es ampliar los centros de este abono de los seis con los que cuenta ahora hasta llegar a todos los distritos.

VIVIENDA

Una de las preocupaciones de los jóvenes, según la socialista, es la vivienda. En este campo, ha apuntado que el Consistorio debería estar "a la altura" y promover vivienda social para alcanzar el 9,3% de media europea, frente al 1,8% que representa esta modalidad en el parque de vivienda de la capital.

Es por ello que se ha comprometido a desplegar 15.000 viviendas de alquiler social de aquí a ocho años, un objetivo que figuraba en los Acuerdos de la Villa que "el Gobierno no ha cumplido". Para dar el pistoletazo de salida a esta apuesta a futuro, comenzaría a construir "de forma inmediata" 1.200 viviendas para este fin en 82 parcelas de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), que adquiriría más espacios para este fin.

También ha puesto el foco en las viviendas vacías y ha citado un estudio de la Universidad Pompeu Fabra que cifra en 82.000 las viviendas vacías por lo que quiere crear el programa Alquiler Seguro EMVS encaminado a "incentivar a dueño privado" para poner a disposición del alquiler.

Estas medidas conjugarían además con el Pacto Local por la Vivienda que quiere impulsar y la revisión "más rigurosa" de los pisos de uso turístico para evitar el fraude, poner normas más rígidas y poder hacer que afloren viviendas al mercado del alquiler.

MOVILIDAD Y URBANISMO

En materia de agenda urbana también ha puesto el foco en la movilidad con una apuesta para renovar la flota de la EMT para llegar a ser 100% eléctrica con una intención también de desplegar electrolineras. También quiere reordenar más líneas de autobuses y creando también rutas express.

También ha sacado pecho de su proyecto 'Madrid Próximo' que busca reequilibrar la capital con actuaciones en 16 polos de regeneración, el grueso fuera de la M-30, arrancando por el Paseo del Prado en el Paisaje de la Luz con el objetivo de poner en valor ese Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Como parte de este plan también se recupera el Plan de Bulevares como "grandes ejes" de distrito del disfrute de peatones y zonas verdes. Algunos de ellos son Albufera, General Ricardos, Paseo de Extremadura, Bravo Murillo o Albufera.