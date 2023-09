Maroto denuncia en la Oficina Anticorrupción el "dedazo" en la contratación del nuevo director de Matadero

Alerta contra un contrato sin publicidad y un potencial conflicto de intereses

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha denunciado ante la Oficina municipal contra la Corrupción y el Fraude el "dedazo" en la contratación del nuevo director artístico de Matadero, José Luis Ramos Romo, quien fuera director general de Programas y Actividades Culturales en el pasado mandato.

"Venimos a denunciar un nuevo caso de conflicto de intereses, de incompatibilidad, que se ha producido dentro del Ayuntamiento por el nombramiento del nuevo director artístico de Matadero Madrid", ha explicado Maroto a la prensa, después de volver a recurrir a la Oficina municipal Anticorrupción "en menos de dos meses" un nombramiento. La primera fue por la situación del exdelegado de Desarrollo Urbano Mariano Fuentes.

La socialista, acompañada por su portavoz de Cultura, Adriana Moscoso, ha trasladado que interponen la denuncia ante este órgano dado que se podría estar incurriendo en una incompatilidad porque Ramos Romo fue cargo público hasta hace escasos meses en el área de gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. Según el PSOE se podría producir "una incompatibilidad clara según el artículo 15 de la ley que regula al empleado público".

Esto derivaría en un contrato nulo. Los socialistas buscan el amparo de la oficina que dirige Carlos Granados y que el área capitaneada por Marta Rivera de la Cruz "proceda a la destitución" de José Luis Ramos Romo.

La segunda razón que esgrime Maroto para denunciar es la forma de contratación empleada dado que ha sido "un contrato sin información, que únicamente se utiliza en los casos donde no se encuentra en el mercado una alternativa".

Reyes Maroto ha mostrado sus dudas sobre la idoneidad del director artístico de Matadero "viendo su currículo" y mostrando así la queja del sector cultural. Lo ha unido a la "falta de transparencia" para dar el cargo "a dedo y a sus amigos".

"SIN MÁS DEDAZOS, AMIGUISMOS, SIN PUERTAS GIRATORIAS"

"Le digo al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que no vamos a pasar ninguna de estas malas prácticas, que suponen una imagen muy negativa para el sector cultural en Madrid porque detrás puede haber fraude o corrupción", ha advertido al primer edil. La socialista confía en que a lo largo del mandato "no haya más dedazos, no haya más amiguismos, no haya más puertas giratorias".

Reyes Maroto ha acusado a Almeida de ser "quien permite que dentro del Ayuntamiento se utilicen estas puertas giratorias, que se utilice una figura como es el contrato sin publicidad" en un procedimiento "que no procede", sumado a "una incompatibilidad".

"Esperamos que a partir de ahora Almeida y sus concejales miren mucho este tipo de procedimientos porque Madrid no tiene que ser un foco de fraude y corrupción sino que tiene que ser un Ayuntamiento transparente y ejemplar para que los madrileños disfruten de la mejor cultura y también los turistas", ha manifestado la portavoz del PSOE.

