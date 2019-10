Mario Vaquerizo hace estallar a las redes por estas declaraciones sobre el feminismo y la política

El cantante y actor Mario Vaquerizo ha visitado un programa de televisión en Telemadrid para contestar a varios alumnos de primaria ciertas preguntas de muy rigorosa actualidad. Los niños han querido conocer la opinión de Mario sobre asuntos como la política, el feminismo o también sobre gustos musicales como el Rap. Para ello, ha utilizado la famosa canción de su grupo 'Las Nancys Rubias' titulada “Me da igual”.

Una de las alumnas le ha propuesta responder de forma clara y sencilla a los asuntos de dos maneras posibles: diciendo “me encanta” o “me da igual”, y ahí ha sido cuando ha comenzado el juego.

La primera pregunta ha sido sobre la política, cuestión que ha respondido diciendo “me da igual”, pero el punto clave se ha producido cuando la pequeña alumna ha pronunciado la palabra feminismo. En ese momento y ante la sorpresa de toda la audiencia, Mario Vaquerizo también ha respondido “Me da igual”, respuesta que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales.

Este programa de TeleMadrid es una vergüenza que pagan todos los madrileños. Mario Vaquerizo de profesor gritando con los niños: "El feminismo y la política me dan igual". pic.twitter.com/NcYxzRi2G1

Los usuarios de las redes han mostrado su opinión sobre las palabras del cantante, que han provocado un verdadero debate en Internet. Muchos han apoyado las palabras de Vaquerizo pero otros no han entendido la posible 'pasividad” ante esta cuestión que tiene mucha repercusión social.

Lo siento pero no me voy a alarmar porque Mario Vaquerizo coree que le da igual el feminismo, hay que relativizar, para que una opinión sea relevante, lo tendrá que ser quien la emite y con todo el respeto su opinión al respecto #medaigual pero no #meencanta