Marián Muro, Turisme de Barcelona: "Se deberían garantizar pruebas PCR en todos los aeropuertos de Europa"

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, la directora de Turisme de Barcelona, Marián Muro, ha asegurado que “se deberían garantizar pruebas PCR en todos los aeropuertos” de Europa. “Tiene que haber una coordinación a nivel continental que dé confianza a la gente y que fomente el tráfico de gente en Europa”, ha asegurado. Se trata de una medida sobre la que, según Muro, el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (World Travel and Tourism Council) está insistiendo “por activa y por pasiva”. En este sentido, Muro cree que España, como “país más afectado”, debería liderar estos “acuerdos en el marco de Europa para conseguir unos protocolos que den garantías de prevención y pueda venir gente”.

“Ha habido una falta de comunicación y coordinación con Europa muy importante y desde el inicio de la pandemia dije que sería importante, pero todos los países han tendido al proteccionismo”, ha dicho Muro, que a la vez ha añadido que debería haberse hecho una excepción: “Europa alegaba que no podía incidir en las relaciones bilaterales entre países, pero estamos ante una situación excepcional y esto, como se suele decir, requiere medidas excepcionales”.

Dado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa la duración de la pandemia como mínimo en un horizonte de dos años, Muro pide “no improvisar” y trabajar para atraer turismo del modo que sea posible durante este tiempo, mientras no haya una vacuna para hacer frente a la pandemia. “Nos tenemos que poner a trabajar para atraer turismo en las condiciones que la situación actual nos permite, y ver qué medidas se pueden adoptar para intentar garantizar, por lo menos, la movilidad en Europa”. En este sentido, la directora de Turisme de Barcelona considera que España, a nivel de promoción turística, “tiene que transmitir una imagen de confianza y se tiene que esforzar más que el resto porqué también ha sufrido más”.

“Vimos la luz en el mes de julio, pero el rebrote de verano fue letal”, ha asegurado Muro, que ha apuntado que “la gente se ha, movido” aunque si bien es cierto que lo ha hecho “en entornos rurales”, evitando así “los destinos urbanos”.

Sobre Barcelona, la directora de Turisme ha explicado que le dijo a la alcaldesa Ada Colau que se ha estado “muchos años sin hacer promoción de la ciudad”. “Si no la hacemos, la hacen otros en nuestro lugar”, ha añadido. Marián Muro asegura que “Barcelona ha de ir a pescar visitantes en los mercados de Asia y EEUU” y advierte de que la capital catalana no ha aprovechado su producto. “No conozco a nadie que tenga un producto y no haga nada para venderlo”, ha señalado. Muro considera que “durante muchos años, en Barcelona se invirtió solo en promoción y nada en gestión”, que es igual de importante. Además ha añadido que se deben conciliar bien los intereses del turismo y de los residentes. “El turismo tiene impactos positivos pero también otros negativos y el equilibrio entre el turista y el residente es imprescindible”, ha señalado.

Marián Muro ha explicado que la ciudad registra un 87% menos de turismo y que este lunes ya abrirán las oficinas de turismo y empezarán a trabajar con la prensa internacional “para que se pueda ver una Barcelona diferente y que la gente pueda ver las medidas de prevención que se han tomado”. La directora de Turisme ha explicado, además, que Barcelona tiene potencial para atraer a otros tipos de turismo. “Tenemos una ciudad tecnológica, con muchos avances en biomedicina, y esto puede atraer a un tipo de turismo muy interesante”, asegura, poniendo el ejemplo de Israel, que “tiene un porcentaje de turismo tecnológico increíble”.

Como objetivo más inmediato, Muro ha avanzado que están preparando una campaña de Navidad dirigido al público nacional y también al mercado francés de proximidad, una iniciativa que podrán ir ampliando en función de si las restricciones se van levantando o no, algo que no depende de ellos. Muro apuesta por incrementar el número de visitantes del resto de España, que ahora mismo es solo del 16%. “Subirlo hasta el 25 no estaría nada mal para empezar”, ha dicho. La directora de Turisme de Barcelona apuesta también por potenciar el turismo cultural que es importantísimo. Muro ha recordado que ese tipo de turismo “gasta mucho dinero porque para ver una exposición se mueve por el mundo”. En este sentido, Muro considera que Barcelona podría crear “la montaña (Montjuic) de la cultura con una delegación del Museo del Prado, algún museo nuevo y un ecosistema cultural alrededor con industrias creativas y que situarían a Barcelona en otra liga”. Sobre la posible llegada del Museo Hermitage, Marián Muro cree que es un problema de ubicación y comprende las reticencias municipales. “No todos los equipamientos que quieren venir a Barcelona pueden estar en el mismo sitio”, ha concluido.