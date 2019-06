María José García, única policía asesinada por ETA

Hace 40 años la Policía Nacional hacía historia. Fue en el año 1979 cuando 42 mujeres, después de 5 meses intensos en la academia, juraron su cargo, amadrinadas por la infanta Elena de Borbón, como inspectoras.

Entre ellas, destacaba una madrileña de 21 años, con grandes capacidades y con muy buenas notas. Descrita por sus compañeros como alguien amable, trabajadora y muy familiar ya desde pequeña (su padre fue Guardia Civil) se notaba su amor por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se llamaba María José García y se convirtió, sin saberlo, en uno de los nombres más recordados dentro de la enorme lista de aquellos que dieron su vida por poder defender la nuestra.

Su primer destino fue Sevilla. Llegó una tarde calurosa de agosto del 79 y desde el primer momento se centró en la lucha contra el narcotráfico desde la Brigada de Estupefacientes. Pero duró poco. Algo menos de dos años. Su deseo de poder estar cerca de la familia provocó que pidiera el cambio de destino y el 3 de junio del 1981 puso rumbo a la capital. No podía ocultar su ilusión y más cuando supo que iba a entrar en la Comisaría General de Información. Confiaban en ella y a los tres días la mandaron al norte para vigilar a un comando del grupo Goierri de ETA en Zaráuz (Guipúzcoa).

Tras días de vigilancia, la madrugada del 16 de junio, se preparó un operativo antiterrorista cercando la urbanización Vista Alegre. Allí se localizaban tres miembros de ETA. Ángel Tellería, alias “koldo”, Luis Eciolaza Galán, alias “Dienteputo” y Miguel Antonio Goicochea Elorriaga, alias “Txapela”. La pidieron que se quedara en el coche pero ella quería participar por lo que formó parte del equipo que intentaba acceder a la vivienda por la escalera.

El otro subió en ascensor. Pero los etarras recibieron el soplo y huyeron por las escaleras con la mala fortuna de encontrarse de frente con María José a la que tirotearon sin piedad. Después lograron escapar. Con 23 años, tan sólo dos en el Cuerpo y toda la vida por delante María José fue asesinada.

Es sorprendente cómo su hermana Almudena cuenta con serenidad los momentos que ocurrieron después de su asesinato. Tenía 18 años ese día. A su casa, a las 3 de la mañana, llegaron unos agentes para comunicarles de un accidente relacionado con su hermana. No les dijeron nada más. Ya camino a San Sebastián les comunicaron la noticia.

Su madre, muy afectada, tuvo que ser ingresada en el hospital de Burgos. Cuando Almudena habla, se nota el orgullo en sus palabras y el sentimiento por lo que ha supuesto en su vida y en la Policía esta tragedia. Ella misma siguió sus pasos y se convirtió en Policía a pesar de que sus padres le rogaron de rodillas que no lo hiciera. “Es algo vocacional”, asegura.

Miguel Antonio Goicochea, alias “Txapela” fue asesinado por los GAL en 1984. Ángel Tellería “koldo” fue detenido en febrero de 2017 en México y posteriormente condenado a 42 años de cárcel. Mientras, Luis Eciolaza “Dienteputo” permanece huido en Venezuela. Para Almudena, es reconfortante que a pesar del paso de los años la Policía siga trabajando para dar con los asesinos de su hermana. “La detención de “Koldo” es una buena noticia pero mi familia no puede descansar pensando que su asesino anda libre”.

Han pasado 37 años de ese trágico día pero su hermana sigue recordando su figura cada vez que se levanta. Su foto está presente en todos los rincones de su oficina y de su casa. Eso sí, lamenta que en todos estos años no se la haya recordado como lo que es, una auténtica heroína que dio su vida por defender España. “Ahora hay gente dentro del Cuerpo que la recuerda y otra que no. Las nuevas promociones no saben de ella”. confiesa. Sin embargo reconoce que en el último año se han realizado varios homenajes dando valor a lo realizado por su hermana.

En este 2019 se cumplen 40 años del ingreso de las mujeres en la Policía. Ahora la Academia está en Ávila. Allí, en una pared de mármol, se puede leer este mensaje: “En este lugar se alumbra la luz que ha de ser el estilo policial. Servicio, dignidad, entrega y lealtad”. Valores.