El mapa con los nombres más frecuentes en cada provincia según el INE

Cambiar de nombre en España es posible y es una práctica cada vez más común, dado que hay mucha gente que no está conforme con cómo le bautizaron al nacer. Sin embargo, hay una serie de condiciones previas necesarias para poder llevar a cabo este proceso. Además de ser mayor de edad, aunque a partir de los 12 años también pueden con el consentimiento de sus padres, hay otra serie de requisitos que se deben cumplir.

"En España, las personas pueden elegir libremente el nombre que quieran tener. Para ello, solo existirán una serie de limitaciones: no podrán consignarse más de dos nombres simples o uno compuesto, no podrán imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona ni la que hagan confusa la identificación ni tampoco puedes imponer a una persona nacida un nombre de sus hermanos con idénticos apellidos, a no ser que hubiese fallecido", explica Juan Luis Jarillo, profesor de Derecho Civil de la Universidad CEU San Pablo, en 'Herrera en COPE', tras apuntar que "una persona puede cambiarse el nombre todas las veces que quiera".

Según el INE, el top 10 de los nombres más repetidos son hombres son Antonio (655.030), Manuel (573.480), José (564.478), Francisco (479.405), David (368.520), Juan (333.527), Javier (308.131), José Antonio (306.188), Daniel (301.362) y José Luis (288.637). Mientras que en mujeres son María Carmen (647.877), María (589.055), Carmen (375.835), Ana María (271.616), Josefa (262.571), María Pilar (260.302), Isabel (258.873), Laura (257.680), María Dolores (255.040) y María Teresa (248.131).









Nombres más frecuentes

No obstante, esto puede cambiar dependiendo de las diferentes provincias. En Álava, los nombres más frecuentes son Javier y María Carmen. En Albacete, Antonio y María. En Alicante, Antonio y María. En Almería, Antonio y María. En Ávila, Jesús y María Carmen. En Badajoz, Manuel y María. En Baleares, Antonio y María. En Barcelona, Antonio y María. En Burgos, David y María Carmen. En Cáceres, Antonio y María.

En Cádiz, Manuel y María Carmen. En Castellón, José y María. En Ciudad Real, Antonio y María Carmen. En Córdoba, Antonio y María Carmen. En A Coruña, Manuel y María Carmen. En Cuenca, Jesús y María. En Girona, Jordi y María. En Granada, Antonio y María Carmen. En Guadalajara, David y María Carmen. En Gipuzkoa, Mikel y María Carmen. En Huelva, Manuel y María. En Huesca, Antonio y María Pilar. En Jaén, Antonio y María. En León, Manuel y María Carmen.

En Lleida, Jordi y María. En La Rioja, David y María Carmen. En Lugo, Manuel y María Carmen. En Madrid, Antonio y María Carmen. En Málaga, Antonio y María. En Murcia, Antonio y María. En Navarra, Francisco Javier y María Carmen. En Orense, Manuel y María Carmen. En Asturias, José Manuel y María Carmen. En Palencia, Jesús y María Carmen. En Las Palmas, Antonio y María Carmen. En Pontevedra, Manuel y María Carmen.

En Salamanca, Manuel y María Carmen. En Santa Cruz de Tenerife, Manuel y María Carmen. En Cantabria, Manuel y María Carmen. En Segovia, Jesús y María Carmen. En Sevilla, Manuel y María Carmen. En Soria, Jesús y María Carmen. En Tarragona, José y María. En Teruel, Manuel y María Pilar. En Toledo, Jesús y María Carmen. En Valencia, José y María Carmen. En Valladolid, Jesús y María Carmen. En Bizkaia, Jon y María Carmen. En Zamora, Manuel y María Carmen. En Zaragoza, Jesús y María Pilar. En Ceuta, Mohamed y María Carmen. En Melilla, Mohamed y Fatima.

Cambio de apellidos

Esto también puede llevarse a cabo con los apellidos, pero sus requisitos son diferentes. No se puede elegir un apellido cualquiera, solo se puede cambiar el orden o que el apellido esté relacionado con tu familia: "Tienes que ser conocido por el apellido que te quieres poner y justificarlo. No vale ponerse uno porque parezca bonito, tiene que pertenecerte de manera legitima. Tampoco puede ponerse ni los dos apellidos de la madre, ni los dos del padre. Deben ponerse los apellidos de ambas ramas".

Algunos hacen esto por no perder el apellido materno, mientras que otros deciden cambiarse el nombre por cuestión de gusto. Asimismo, en muchas ocasiones, esta decisión se ve impulsada porque hay muchas personas que se llaman o apellidan igual y quieren identificarse de una manera más original.

Según el INE, el top 10 de los apellidos más frecuentes está compuesto por García (1.462.696), Rodríguez (930.659), González (927.819 ), Fernández (910.545), López (871.745), Martínez (833.665), Sánchez (818.322), Pérez (779.666), Gómez (492.977) y Martín (485.649).