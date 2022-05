Manifestaciones en Moscú y entrevistas en RT: la relación entre Puigdemont y Rusia en el mes de la DUI

La investigación del caso Voloh sobre la financiación de los líderes catalanes fugados a Bruselas ha traído una nueva clave esta semana. Según una investigación del consorcio de medios de comunicación OCCRP, en la que participó 'El Periódico', Puigdemont se vio el día antes de la DUI con un ex diplomático ruso mientras habría recibido una oferta 10.000 soldados y el pago de la deuda catalana.

Todo ello a raíz de las conversaciones y audios que se recogen en el número de teléfono de Víctor Terradellas, ex dirigente de relaciones internacionales de Convergència. Según el dueño del dispositivo, el ex presidente regional “se cagó en los calzoncillos” a la hora de recibir el favor de Rusia a cambio de convertir Cataluña en una suerte de Suiza de regulación laxa para las criptomonedas. Pero, ¿cuáles fueron los mensajes públicos entre Rusia y el independentismo ese mes de octubre de 2017?









Relaciones con el parlamento ruso

A pesar de que Puigdemont no recibía el apoyo directo de Putin, sí que tenía la simpatía del ya fallecido Vladimir Zhirinovski, ex vicepresidente de la Duma. El polémico líder del partido liberal ruso organizó una manifestación en Moscú en defensa del ex presidente catalán. “Queremos mostrarle al Gobierno español y al Rey de España que en Rusia hay muchas personas que apoyan el derecho de los catalanes a vivir independientes bajo su bandera en un Estado independiente: Cataluña”, aseguró frente al consulado español en Moscú.

Zhirinovski, fallecido hace tan solo un mes, era una figura controvertida por sus declaraciones hacia otros líderes occidentales, como el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, al que comparó con Hitler, o hacia su Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a la que profirió insultos sexuales y racistas.

El entonces ministros de Exteriores, Alfonso Dastis, llevó a Bruselas las quejas de España por la injerencia rusa en Cataluña, aseí como su participación en una campaña de propaganda. La respuesta de Putin fue que Europa había abierto la caja de Pandora al reconocer la independencia de Kosovo., algo que España se defendió asegurando que había mantenido una postura coherente y que nunca lo había hecho a nivel particular.









Entrevista de Puigdemont en RT

Pero si hubo un momento clave en la relación pública con Moscú fue la entrevista de Puigdemont en Russia Today. Con motivo del estreno del programa del ex primer ministro escocés, Alex Salmond, 'el president' criticó la mentalidad de Rajoy y España en el principal medio de propaganda rusa. Una televisión que ya no emite en Europa por decisión de Bruselas tras la invasión de Ucrania.

Puigdemont aseguró que, para España, la unidad del país es “una religión, no un asunto político, sino un asunto espiritual, de fe”. Una entrevista que le valió el 'reconomiento' del think tank checo 'Valores Europeos' que le calificó al líder catalán como “tonto útil de Putin”.