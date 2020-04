Mamen Mendizábal ataca a Casado por pedir el luto nacional y le recuerdan esta metedura de pata

La periodista, Mamen Mendizábal, ha atacado duramente este sábado al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, por pedir el luto nacional por las víctimas del coronavirus. La presentadora del programa Más Vale Tarde, de La Sexta, arremetía en redes sociales contra líder de la oposición al que le subrayaba que la medida propuesta por los populares no es “necesaria” en un momento en el que España ha superado la decena de miles de fallecidos por el COVID-19.

Unas palabras de la periodista que se han convertido en tendencia en Twitter y que han servido para que gran cantidad de usuarios hayan aprovechado para recordar unas declaraciones de Mendizábal hace varias semanas sobre el coronavirus en el programa El Hormiguero junto a Pablo Motos.

CASADO PIDE EL LUTO NACIONAL

Y es que Pablo Casado se lanzaba estos días a su perfil personal en redes sociales para pedir de nuevo el luto oficial en España por las víctimas del coronavirus, que en España ya son más de la decena de miles. “Hoy hay 950 muertos más por coronavirus, otro máximo histórico que eleva a 10.000 los fallecidos en total. Nunca ha habido tantas víctimas en nuestra historia reciente”, recordaba Casado a través de Twitter.

Hoy hay 950 muertos más por coronavirus, otro máximo histórico que eleva a 10.000 los fallecidos en total. Nunca ha habido tantas víctimas en nuestra historia reciente. Sus familias no pueden despedirles y merecen nuestro apoyo. Vuelvo a pedir que se declare luto oficial nacional — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 2, 2020

“Sus familias no pueden despedirles y merecen nuestro apoyo. Vuelvo a pedir que se declare luto oficial nacional”, concluía Casado en una petición al Gobierno que se repite desde gobiernos regionales del partido como en la Comunidad de Madrid.

MENDIZÁBAL ATACA A CASADO POR LA PETICIÓN

Sin, para la periodista Mamen Mendizábal, se trata de una petición innecesaria. Al menos, así lo ha manifestado a través de su perfil personal en redes sociales, donde su mensaje ha corrido como la pólvora y se ha convertido en tendencia. “Todos llevamos el luto. No es necesario que nos lo declare nadie”.

Todos llevamos el luto. No es necesario que nos lo declare nadie. https://t.co/41O84kjjgc — Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) April 2, 2020

Entre todas las personas que han respondido en redes sociales a la presentadora de La Sexta no faltaban los reproches que le recriminaban que el luto oficial “es honrar a los que estamos perdiendo y de los que no podemos ni despedirnos”. Otros aseguraban a Mendizábal que “se llama dignidad y respeto”.

LA 'METEDURA DE PATA' DE MENDIZÁBAL

No obstante, la mayoría de respuestas llegaba de parte de usuarios que recordaban un vídeo en concreto, el de la periodista intentando restar importancia al coronavirus junto a Pablo Motos en el programa El Hormiguero. “Por un lado está el gobierno chino, que es opaco y miente, y esto lo sabemos todos, y en otras ocasiones está el periodismo sensacionalista que vende miedo. ¿Nos estamos preocupando de más sobre el coronavirus? ¿O nos estamos preocupando de menos?”, preguntaba Motos.

La respuesta de Mendizábal no ha envejecido bien con el tiempo: “Hoy hemos tenido a un especialista en enfermedades infeccionas que nos han dicho que no hay riesgo en ese momento”.

“No hay ningún caso confirmado por lo que no es necesario tener esta alarma social, que la gripe común sigue matando más que el coronavirus. Lo que pasa que cuando alguien oye que hay 26.000 muertos en China o 200 infectados en Italia, entiendo que el miedo es libre y entre en nuestro sistema, pero yo me agarro a lo que dicen los especialistas y el ministro de Sanidad, que es que no hay motivo para la alarma”.