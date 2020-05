Madrid, Barcelona y Segovia, las provincias que se podrían quedar fuera de la fase 1

Este miércoles 6 de mayo expira el plazo para que las Comunidades Autónomas informen a Sanidad sobre qué territorios están preparados para pasar de la fase 0 a la 1. Esta nueva fase, que arrancaría el lunes 11 de mayo, supondría la apertura de terrazas y bares -con aforo limitado del 50%- o la libertad de movimientos -siempre dentro de la misma provincia-, entre otras.

Los requisitos para pasar de fase contemplan tanto la evolución del coronavirus en la provincia como sus capacidades sanitarias. Por ejemplo, para pasar a la fase uno Sanidad requiere tener la capacidad para instalar en 5 días hasta 2 camas de Cuidados Intensivos y 50 para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.

Estas son las CC.AA. que se han pronunciado sobre sus peticiones de cara a la fase 1

ANDALUCÍA

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles en el Parlamento autonómico que la propuesta de la desescalada en Andalucía remitida al Gobierno central incluye que las ocho provincias y 30 de los 33 distritos sanitarios evolucionen hacia la fase 1 de desconfinamiento. "Los tres restantes, dos de Granada y uno de Málaga, con condiciones", ha detallado Moreno. Más información, aquí.

ARAGÓN

Aragón se encuentra entre los territorios que solicitará este miércoles al Ministerio de Sanidad el paso a la fase 1 de la desescalada por el coronavirus en la mayor parte de la Comunidad. El presidente de Aragón, Javier Lambán, quiere que la mayor parte de la comunidad pase directamente de fase al tener una incidencia "ínfima" de coronavirus y ésta será otra de las comunidades que prefieren que la desescalada se haga por zonas básicas de salud en lugar de por provincias. Según fuentes del Ejecutivo aragonés, hay partes de la provincia de Huesca que podrían pasar también directamente a la fase 2 si la propuesta resulta favorable, como ya había defendido el presidente aragonés, Javier Lambán.

ASTURIAS

El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció esta mañana en el Pleno de la Junta General, que plantearán al Gobierno que varias zonas de Asturias pasen directamente a la fase 2 de la desescalada. El presidente regional señaló, además, que solicitará que Asturias entre en la fase 1 de la desescalada a partir del lunes día 11, al igual que otras comunidades.

BALEARES

La Conselleria de Salud entregó este martes al Ministerio de Sanidad el informe para solicitar la entrada de Mallorca en la fase 1 de la desescalada del confinamiento por la crisis sanitaria de la COVID-19 a partir del lunes 11. La petición en relación con Mallorca se suma a las relativas a Ibiza y a Menorca que el Govern formuló al final de la semana pasada.

CANTABRIA

Cantabria solicitará este miércoles al Gobierno central que la comunidad autónoma entre en la 'fase 1' del plan nacional de desescalada a partir del próximo lunes, 11 de mayo

CASTILLA - LA MANCHA

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a trasladar este miércoles su propuesta de documento de desescalada para que la región pueda pasar a las fase 1. Sin embargo, es difícil asegurar que Cuenca y Ciudad Real puedan lograr dicho aprobado puesto que son dos de las regiones más castigadas por el coronavirus.

CASTILLA Y LEÓN

Segovia quedaría excluida de la petición de acceso a la fase 1. Ninguna de las zonas básicas de salud segovianas ha estado libre de casos de coronavirus en los últimos siete días, que es el parámetro que marca la incorporación a la lista que propone la Junta. Soria también podría tener muchos problemas para pasar a la siguiente fase, al igual que Salamanca.

GALICIA

El consejero gallego de Sanidad, Jesús Vázquez, ha informado este miércoles de que ya han enviado al Ministerio de Sanidad del informe en el que solicitan que toda la comunidad autónoma pase a la fase 1 del desconfinamiento el próximo lunes, 11 de mayo, y que la referencia que se tome sea la del área sanitaria. Puedes leer más aquí.

NAVARRA

Navarra ha planteado al Ministerio de Sanidad que el conjunto de la comunidad foral pase el próximo lunes a la Fase 1 de la desescalada. Más información, aquí.

COMUNIDAD DE MADRID

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha decidido todavía si solicitar al Ejecutivo central o no entrar en la fase 1 de la desescalada y retomará el debate, que ha comenzado este miércoles por la mañana, en las "próximas horas", según ha informado el vicepresidente, Ignacio Aguado, en una videoconferencia con periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno. Aguado lleva dos días asegurando que la región "está preparada" para pasar de fase y, de hecho, ha asegurado que vería "incomprensible" que el Gobierno de Pedro Sánchez no les dejase. "No podemos esperar más tiempo para abrir y para que recuperemos la normalidad", ha reiterado hoy. Puedes leer más, aquí.

LA RIOJA

El Gobierno de La Rioja ha pedidopasar a la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes, 11 de mayo, y espera recibir "luz verde" por parte del Ministerio de Sanidad, ha afirmado este miércoles su portavoz, Chus del Río. Más información, aquí

CANARIAS

Canarias ha vivido el mejor día en términos sanitarios desde que comenzó el estado de alarma en vísperas de que se examine la capacidad de las islas más pobladas para pasar a la fase 1 de desconfinamiento: este martes no se diagnosticó ningún caso, no hubo ningún nuevo hospitalizado con Covid-19 ni se trasladó a enfermo alguno a cuidados intensivos. En esta situación, la tasa de incidencia de esta enfermedad en la población de Canarias baja a 6,36 casos diagnosticados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, la segunda menor de España, tras la de Murcia, que presenta una tasa de 2,88. Más información, aquí.

COMUNIDAD VALENCIANA

La Comunidad Valenciana está a punto para promocionar a la Fase 1 de la desescalada. Según la Conselleria de Sanidad las tres provincias valencianas cumplen los requisitos del ministerio para dar un paso adelante el próximo 11 de mayo. Ana Barceló lo confirma pero reserva los datos de los recursos sanitarios a la misiva que hoy envía a Illa: "Estamos preparados y tenemos los recursos suficientes". Puedes leer más, aquí

CATALUÑA

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que el Gobierno municipal desconoce si la ciudad continuará en la fase 0 o pasará a la fase 1 de desconfinamiento el próximo lunes 11 de mayo. Más información, aquí.

EXTREMADURA

La comunidad autónoma de Extremadura pedirá oficialmente al Ministerio de Sanidad pasar a la Fase 1 de la desescalada por el coronavirus cuando el contenido del informe sobre la cuestión sea discutido y consensuado por la Junta y los grupos parlamentarios.

MURCIA

La Región de Murcia ha pedido al Ministerio de Sanidad pasar de la Fase 0 a la Fase 1 de desescalada por el estado de alarma del coronavirus el próximo lunes 11 de mayo.

PAÍS VASCO

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, afirmó el martes que País Vascp cumple "sin ninguna duda" con los criterios exigidos por el Ejecutivo central para poder pasar a la fase 1 de la desescalada del confinamiento decretado para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

CEUTA Y MELILLA

Ceuta ha pedido formalmente pasar a la fase 1. Por su parte, Melilla también solicitará avanzar y a su favor juega el hecho de que el pasado martes no se haya registrado ningún positivo.