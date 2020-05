La Comunitat a punto para promocionar a la Fase 1 de la desescalada

Hoy 6 de mayo a las 14 horas es el límite que las comunidades autónomas tienen para enviar al Ministerio de Sanidad el informe de situación y recursos disponibles que acredite que sus respectivos territorios están a punto para acceder a la Fase 1 de la desescalada. Para entrar en esta etapa en la que se permitirán reuniones de hasta 10 personas en domicilios, podremos sentarnos en las terrazas hasta un 50% de su aforo y los establecimientos podrán abrir siempre que respeten los protocolos de seguridad, las regiones deben pasar la evaluación del panel de indicadores marcado por Sanidad.

La publicación del BOE el 3 de mayo asegura que la decisión de pasar a la siguiente fase será una cuestión bilateral entre Gobierno y comunidades autónomas en función de sus capacidades sanitarias y sus indicadores epidemiológicos, de movilidad, económicos y sociales. Lo ha subrayado Fernando Simón en su comparecencia de hoy: "será el ministro a través de una orden, después de discutirlo con la correspondiente CCAA, quien tome las decisiones pertinentes".

Requisitos que pide Sanidad

- Disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos(UCI) por cada 10.000 habitantes.

- Disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 37 y 40 camas para enfermos agudospor cada 10.000 habitantes.

En el caso particular de la Comunitat estas exigencias se traducen en, como mínimo, 750 plazas en los servicios UCI y 18.500 camas para agudos. Un baremo que la región no tendría dificultades para cumplir puesto que en el primer supuesto, de hecho lo supera (habilitó 800 plazas UCI durante la pandemia) y, en el segundo, lo cumpliría añandiendo plazas de centros privados, hospitales de campaña o, incluso, los hoteles medicalizados. Además de contar con los recursos sanitarios ante un posible rebrote, cabe destacar que la situación actual del coronavirus en la Comunitat ha rebajado su presión asistencial hasta las 102 personas ingresadas en UCI y 572 en planta, las cifras más bajas desde el comienzo de la pandemia. De esta manera la Consellera Ana Barceló confirmó que el territorio cumple con la capacidad necesaria actualmente y con la requerida para un posible rebrote, aunque no falicitó más datos a la espera de entregar hoy el estudio completo al Ministerio de Sanidad.