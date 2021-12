Macarena Olona, en COPE: "Pueden volver a la Junta de Andalucía los 40 años de corrupción socialista"

En la Región de Murcia, con una moción de censura programada desde el fracaso entre PSOE y Ciudadanos, comenzó la ejecución de una estrategia política de la que a día de hoy se siguen derivando consecuencias en todas las direcciones. De Murcia cae la causa madrileña del 4-M y ahora, en Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco ha tomado la determinación de disolver las Cortes regionales y adelantar una convocatoria electoral que ya está fijada en el calendario para el 13 de febrero de 2022.

La sombra de una segunda moción de censura, como la que ya le ganó al PSOE de Luis Tudanca el año pasado y que esta vez tenía posibilidades de salir airosa de la Cortes castellano-leonesas, ha sido decisiva para que Mañueco apostara definitivamente por remodelar su Gobierno y firmar el Decreto de disolución de las Cortes. Por el contrario, las otras dos comunidades autónomas sobre la que sobrevuelan susurros de nuevos comicios parecen mantenerse firmes (de momento) a pesar de la arriesgada aritmética política que sostiene la viabilidad de sus gobiernos.

Tanto el presidente valenciano, Ximo Puig, como el andaluz, Juanma Moreno Bonilla, siguen decididos a agotar sus respectivas legislaturas. Desde el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno de la Junta de Andalucía, siguen resistiendo ante la alarma lanzada desde Vox para que se adelanten las elecciones.

La diputada de Vox por Granada y secretaria general del partido en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha atendido a COPE para valorar tanto este último movimiento que vuelve a agitar la actualidad política como su posible candidatura por Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Pregunta: ¿Qué valoración hacen desde Vox sobre el adelanto electoral anunciado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco?

“Consideramos que llega tarde porque Vox llega reclamando este adelanto electoral, no solamente en Castilla y León, sino igualmente en Andalucía porque tenemos claro y se constata con hechos muy concretos que están fiando la suerte de los ciudadanos a un partido que se ha demostrado como nada confiable como es Ciudadanos.

La tristeza es que ahora vemos al PP y a Ciudadanos en Castilla y León preocupados en el relato, intentando trasladar una versión cada uno de ellos sobre cuáles son los motivos que les han llevado a tomar esta decisión para intentar evitar el castigo político por parte de la ciudadanía. Nosotros tenemos claro que este adelanto electoral no responde a las necesidades de Castilla y León, sino a un cálculo electoral. En todo caso, podemos afirmar que es una gran noticia y que, desde luego, en Vox estamos preparados para somerternos a este examen electoral”.



P: El también 'popular' Moreno Bonilla, por el contrario, se mantiene firme en su posición de no convocar elecciones anticipadas en Andalucía y defienden que “la situación es diferente”. A pesar de esto, lo cierto es que el bloque que forman el PSOE-A, Ciudadanos y Adelante Andalucía suma 71 escaños, es decir, una mayoría más que suficiente en un Parlamento de 109 diputados y cuya unión ante una moción de censura resquebrajaría la legislatura con la formación de un nuevo gobierno 'frankestein'. ¿Existe un riego real de ruptura en el Gobierno de la Junta de Andalucía?

“Yo, desde luego, nunca confiaría en Ciudadanos porque se ha demostrado que a la mínima ocasión venden cualquier acuerdo de coalición. No son nada confiables. En la misma Andalucía, gracias a la traición de Ciudadanos, gobiernos que estaban en manos del PP y del propio Ciudadanos, como por ejemplo el gobierno del Ayuntamiento de Granada, han vuelto a manos socialistas precisamente por la traición de Ciudadanos.

El señor Juanma Moreno está confiando en esta suerte el que puedan volver a la Junta de Andalucía los 40 años de dictadura, tiranía y corrupción socialista que, gracias a la irrupción y el apoyo de Vox, fue posible sacar de San Telmo”.



P: Juanma Moreno Bonilla seguirá al frente del PP andaluz, Juan Marín lo hará al frente de Ciudadanos. ¿Macarena Olona será la candidata de Vox en las próximas elecciones autonómicas?

“La decisión se tomará por los órganos competentes de mi partido en el momento en el que se convoquen las elecciones, como ahora se va a proceder en decisiones con respecto a Castilla y León porque eso es lo respetuoso con la ciudadanía. En el momento concreto en el que tengamos que someternos a las urnas será cuando se valore quien es el candidato idóneo. Lo que sí puedo puedo prometer y prometo es que ese candidato será el más adecuado para los interes andaluces”.



P: Ayer se volvía viral la respuesta de un ciudadano sevillano mientras tomaba un café en la terraza de un bar. Durante una conexión en directo de un programa de Telecinco, la periodista preguntaba a este ciudadano sobre la obligatoriedad del pasaporte COVID. ¿Qué opinan desde Vox de la aplicación de esta medida?

“En primer lugar, honor y gloria para este valiente sevillano que ayer, cuando fue entrevistado por una periodista de Telecinco, dijo alto y claro que no iba a exhibir ningún tipo de pasaporte o certificado COVID para ejercer sus derechos. Y esta es la posición que Vox sostiene. Esta medida es claramente inconstitucional y discriminatoria.

Se ha implementado en distintas comunidades autónomas, como última ocasión en Andalucía, y es una medida que no tiene ninguna finalidad sanitaria, sino únicamente de control social. Es una medida que se ha impuesto en otros países de nuestro entorno y que tienen unas leyes distintas y propias, y donde responde a la necesidad de coaccionar a la población para obligarles a vacunarse porque tienen un porcentaje de población vacunada muy inferior al que existe en España, donde ya alcanzamos cerca del 90 por ciento de la población vacunada. Con arreglo a nuestra legislación, es decir, a nuestra Constitución, la imposición de este pasaporte COVID es una medida claramente inconstitucional.

Este es el motivo por el que en el día de hoy, desde Vox hemos recurrido el pasaporte COVID ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y hemos anunciado que ahora replicaremos ese mismo recurso en el resto de TSJ en aquellos otros territorios de España donde se haya impuesto esta misma medida discriminatoria e inconstitucional. Es una auténtica indecencia la traición que el Gobierno de Sánchez está cometiendo contra el pueblo español porque tiene en su mano actuar contra esta medida discriminatoria, dictatorial e inconstitucional que la misma ministra Darias ya rechazó durante este pasado verano. La lucha contra cualquier crisis, ya sea sanitaria o de cualquier otra magnitud, nunca puede hacerse al margen y por encima de la Constitución. Es lo que nos diferencia como democracia consolidada, y esto es lo que defendemos: salud y ley, no salud y dictadura”.

Honor y Gloria para este valiente sevillano. ¡Ole, tú! https://t.co/9my43z7vYB — Macarena Olona (@Macarena_Olona) December 20, 2021





P: Otra reacción que podría poner de manifiesto el hartazgo de la sociedad ante ciertos temas es la carta enviada al Senado por el alcalde del municipio vallisoletano de Camporredondo cuando, a instancia del senador de Compromís Carlos Mulet García, le requieren retirar del callejero una calle dedicada a Calvo Sotelo. Usted misma reaccionó a esta misiva por parte del regidor.

“Tuve conocimiento a través de los medios de comunicación del requerimiento que había cursado el Senado a este pequeño municipio de apenas 155 habitantes. Pude acceder a la respuesta que el Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, había dirigido al Senado y vi una actuación tan valiente para los tiempos que corren que motivó que yo misma les dirigiese un escrito de agradecimiento, e incluso en mis redes sociales animé a que todos aquellos españoles que quisiesen secundaran esta misma actuación.

Tengo que dar las gracias, y también pedir disculpas, porque esta iniciativa fue apoyada y por unas horas colapsamos el mail del Ayuntamiento. Es importante que no se sientan solos; que escuchen de la calle y de parte de otros políticos que este alcalde, por encima de ideologías, ha sido el alcalde de España. Desde luego ha sido mi alcalde, y por eso en justicia quería reconocérselo”.

Voy a remitir un escrito de agradecimiento al Ayuntamiento de Camporredondo (#Valladolid) por su respuesta al @Senadoesp tras ser requeridos por el supuesto incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Vale la pena leerlo. Animaros también con 2 líneas. https://t.co/dFJZUGUrnf — Macarena Olona (@Macarena_Olona) December 19, 2021





P: Hace unos días fallecía el histórico terrorista etarra Antonio Troitiño, quien formara parte en los años 80 del comando Madrid de ETA. Se le atribuyen 22 asesinatos, por los que fue condenado a penas que sumaban más de 2.000 años. Pasó 28 años en prisión. EH Bildu, uno de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez publicó tras su muerte un tuit con la imagen de Troitiño acompañada del lema: “¡Política carcelaria asesina!”. ¿Estamos asistiendo a un blanqueamiento de ETA y del nacionalismo asistido desde las instituciones?

“Absolutamente. Si a Bildu se le aplicara estrictamente la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos debería ser ilegalizado. Porque en las actuaciones de Bildu –no en su ideología, sino en sus actuaciones– concurren todos y cada uno de los elementos que, con la ley en la mano, una ley que fue unanimemente apoyada por los dos grandes partidos del bipartidismo tradicional, permiten expulsar del escenario democrático a quienes utilizan las instituciones públicas y el dinero de todos los españoles para reventar nuestra democracia desde dentro”.



P: La política de dispersión de los terroristas de ETA condenados, algo que no consiguió ni la propia banda criminal, le enfrentó durante la sesión de la Comisión de Interior en el Congreso con la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. ¿Está justificada esta postura? ¿Existe un arrepentimiento sincero?

“A la fecha, de los 220 etarras que permanecían en cárceles alejadas del País Vasco y de Navarra, no queda ninguno a quien le aplique esa política de dispersión. Todos han sido acercados desde que Pedro Sánchez accediera al poder en el año 2018. La razón de haber aniquilado la política de dispersión, una política penitenciaria cuya legalidad ha sido avalada tantos por nuestros tribunales como por los europeos, no es otra que el haber obtenido el señor Sánchez el apoyo de los votos de EH Bildu y del PNV, primero para mantenerse en La Moncloa, y posteriormente para sacar adelante los PGE.

Todo esto sin haber exigido ni el más mínimo arrepentimiento de estos etarras pero, sobre todo, y siempre desde el lado de las víctimas del terrorismo, debemos poner el foco en que no se les ha exigido algo que es esencial: haber colaborado con la Justicia para esclarecer los casi 400 crímenes etarras que a la fecha todavía no tiene autor conocido ni, por tanto, una condena. Al no existir condena, no hay verdad, no hay memoria, no hay justicia y no hay reparación para las víctimas del terrorismo.

Por eso, al ministro del Interior, al indigno ministro Marlaska, cada vez que tengo oportunidad en el Congreso de los Diputados, le recuerdo su enorme traición y que así rezará su epitafio político: 'traidor'”.

Hasta ahora sólo había tenido encuentros en el @Congreso_Es con el indigno Marlaska @interiorgob. Primera comparecencia con la Directora General @guardiacivil. Alguien tenía que decírselo en vuestro nombre. pic.twitter.com/jFGCCB9uju — Macarena Olona (@Macarena_Olona) December 17, 2021





P: El CIS de Tezanos publicado ayer vuelve a consolidar al PSOE como primera fuerza y estanca a PP, Vox y Unidas Podemos. ¿Qué lectura hacen desde Vox de este nuevo barómetro?

“Siempre permanecemos ajenos a las encuestas. Tanto a las que nos sacan de los parlamentos como las que nos encumbran. Le tengo que decir que la mejor encuesta es la calle. Por eso tengo que agradecer públicamente el inmenso cariño que siento cuando paseo por la calle, algo de lo que no pueden presumir los miembros del Gobierno. A partir de ahí, todos los españoles tienen claro que cualquier encuesta patrocinada por el Gobierno de España con el señor Tezanos a la cabeza no tiene ningún tipo de credibilidad”.