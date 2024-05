Los jóvenes murcianos reconocen que su madre es: “Como la gasolina para un coche”

“Como mi madre ninguna”. Es la frase que utilizan muchas personas cuando alguien les pregunta por lo que significa su madre para ellos. Aunque una madre es madre durante todos los días del año, cada primer domingo de mayo se celebra el Día de la Madre.

Este día, dedicado a honrar a la figura materna, es diferente según el país. Sin embargo, su significado universal de amor y gratitud no cambia.

Origen de este día

El Día de la Madre tiene orígenes que se remontan a la antigua Grecia y Roma. Allí se realizabanfestivales en honor a las madres de dioses, como en el caso de Rea. Sin embargo, la celebración de este día comenzó a formar parte en el siglo XX en los Estados Unidos. Todo gracias a la activista Anna Jarvis que nació el 1 de mayo de 1864. Tras la muerte de su madre, esta hija propuso un día para conmemorar el sacrificio y lo mucho que suelen hacer las madres por su descendencia.

Así pues, el presidente de loa Estados Unidos por ese entonces, Thomas Woodrow Wilson, proclamó en el país el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre. Celebración que adoptarían más tarde otros países.

En el caso de España, este día se celebra cada primer domingo de mayo. Este 2024, las madres conmemoran su figura el 5 de mayo.

Significado de una madre

La cadena COPE ha salido a la calle para comprobar lo que significan las madres para los murcianos: “Mi madre es lo que podría ser, para hacer una comparativa, la gasolina para un coche. En mi caso mi madre y yo vivimos solos desde hace 2 años porque mi padre falleció por lo tanto, mi madre lo es todo. Un futuro sin mi madre no lo enuentro. Mi madre es todo para mí. Es muy importante. Es una persona que te acompaña en todo. Es una parte de mí que no se puede separar igual que yo soy una parte de ella. Como una madre nada."

El amor a una madre no entiende de edades. Si no que se lo digan a esta niña que, a pesar de su corta edad, tiene claro qué significa su madre: “Es una parte de mi vida. No pienso darle la espalda”.