Lucía Etxebarría se ríe de este detalle físico de Santi Abascal y se le vuelve en contra

La escritora Lucía Etxebarría es una habitual en lo que a polémicas se refiere. Hace unas semanas saltaba al centro del debate tuitero por su crítica al patrimonio de Pablo Iglesias. Esta vez, su crítica, que ha terminado por volvérsele en contra, ha sido Santiago Abascal, líder de Vox.

Abascal en el punto de mira de Etxebarría

La crítica de la escritora al político vasco no ha venido motivada por ninguna de sus declaraciones o acción política reciente. Ha querido criticar un detalle físico del político de Vox (previo palo a Casado), como es su barba y la acusación de haberse realizado injertos capilares.

Así era Santiago Abascal antes de dejarse barba y ponerse pelo.

Ahora Pablo Casado se pone también barba ,porque les han debido decir que eso les hace lucir más viriles, más conquistadores, menos tolais

Etxebarría ha compartido una foto de juventud de Santiago Abascal, indicando que "así era Santiago Abascal antes de dejarse barba y ponerse pelo". Acto seguido ha querido dejar su recado para el popular: "Ahora Pablo Casado se pone también barba, porque les han debido decir que eso les hace lucir más viriles, más conquistadores, menos tolais" Finalmente concluye, ahora sí, con una crítica a sus discursos (y su cara): "Falsos en el discurso y en la cara".

Un mensaje que las redes le han devuelto

Sus seguidores y demás usuarios de Twitter no ser han tomado muy bien la crítica al aspecto físico de ambos líderes políticos, y así se lo han hecho saber a la escritora.

Yo si!!! Espero q llegue a la edad q aparenta... Eso de empezar a hablar del físico de los demás es lo q tiene, que podemos hacerlo todos! — Jorge Janer �������� (@jj_spain) November 8, 2019

Hasta el mismo Pablo Iglesias ha comentado la publicación:

Antes de dejarse la barba no, hija..... Esa foto es de hace muchos años.... Estás comparando un jovenzuelo con un hombre hecho y derecho. — Sonia Crespo (@SoniaCrespoR) November 8, 2019

Xo a ver... no predicais q el aspecto fisico de la mujer no tiene q tener importancia??? Y ahora sales cn estas??? En fin... os retratais solas Aaa y x cierto no voto a @vox_es x el aspecto fisico de sus integrantes sino x sus IDEAS — ����mr17����24�� (@mr17vox) November 8, 2019

Está usted para hablar de nadie, todavía recuerdo cuando participo en el reality show de Telecinco,

Campamento de verano, en la que nos mostró una Lucía que no se ducha y que lleva su ropa interior sucia. Como para que usted nos de clases de estilismo. — Carmen (@Carmen70493151) November 8, 2019

Cuando Lucía Etxebarria retrató a Pablo Iglesias por su patrimonio tras la pifia de Irene Montero

hace unas semanas, en miércoles Irene Montero desataba la polémica en las redes al denunciar un desahucio y a la propietaria de la vivienda. A tal punto llegó la portavoz morada que reveló el nombre de la propietaria de la vivienda. Lanzó un vídeo en Twitter y la polémica se montó, hasta llegar a salpicar a su pareja, Pablo Iglesias, por mediación de la escritora Lucía Etxebarria.

El vídeo de la polémica

En concreto Montero comenzaba dirigiéndose directamente a la dueña del inmbueble “Este es un mensaje para Esther Argerich”, aseguraba. Montero explica que Esther es “la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus tres hijos” Además, asegura que “llevan 12 años pagando un alquiler de 1.000 euros”. El problema estaría, según la portavoz, en que Esther reclama a Livia y Juan una subida de 300 euros mensuales que no podrían asumir, conllevando un desahucio.

Lucía Etxebarria le recuerda el patrimonio de Iglesias

Y de entre todos los comentarios vertidos en las redes sociales durante estos día, uno de los más destacados ha sido el de la escritora Lucía Etxeberria que ha querido darle un 'zasca' a Irene Montero recordando el patrimonio de la familia de Iglesias.

En su mensaje, Etxeberria asegura que “los padres de Pablo Iglesias tienen cuatro pisos, la plaza de garaje y un local comercial. Todos alquilados”. Acto seguido carga: “Me encantaría que Irene Montero, tras señalar a Esther Argerich, nos cuente cuánto cobran por alquiler. O jugamos todos o rompemos la baraja”, sentencia.

COPE entrevista a Esther para conocer su versión

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, denunció esta semana a través de su perfil de Twitter el desahucio de Livia y Juan, una familia de Barcelona. El matrimonio se iba a quedar en la calle tras 12 años residiendo en un piso con sus tres hijos en el barrio de Gracia de la ciudad condal. "Durante todo este tiempo han pagado un alquiler de 1.000€ y, ahora, se les impone una subida abusiva de 300€ que no pueden pagar y pueden ser desahuciados", decía ella en el vídeo que compartió en sus redes. Un señalamiento público sin precedentes que profundiza el drama que vive la propietaria de dicho piso.

Y es que Esther está desesperada y tomando ansiolíticos para aguantar la presión. Ha contado a COPE que lleva un año recibiendo amenazas por parte del sindicato de Llogaters de Barcelona, que se ha personado tanto en su trabajo como en su casa. Los inquilinos están viviendo sin contrato más de un año como les adelantó a los compañeros de Idealista/news. El desahucio se paralizó porque la familia tiene un hijo menor. “Creo que con enseñar el DNI del hijo fue suficiente”, cuenta a la COPE Esther. “Pero yo también tengo dos hijos menores y una situación muy complicada en mi casa. Mi marido sufrió un ictus hace un año”, añade la mujer.

Su verdadera pesadilla empezó el 31 octubre de 2018. En esa fecha, finalizaba el contrato de alquiler de su vivienda. Un contrato por tres años que se había renovado varias veces. Los inquilinos llevaban ya viviendo en esa casa diez. Esther no quería renovarlo por aquel entonces pero un problema familiar hizo que no tuviera más remedio que plantear una renovación con subida de precio. En diez años no había subido el precio de alquiler ni un céntimo.

La agencia inmobiliaria que gestionaba su inmueble le recomendó aumentar el precio a los 1.500 euros. Ella quiso dejarlo en 1.300 porque su relación con los inquilinos era buena. La familia a la que alquila el piso no quiso negociar. Se cerraron en banda desde el principio. Y como ella mismo reconoce “no se han dignado en este tiempo a buscar otra casa". "Se han encaprichado con mi vivienda”, ha asegurado a COPE.

Ahora Ester sólo quiere recuperarla. Teme que la situación le afecte en su trabajo y, sobre todo, en su vida personal. Sus dos hijos menores han visto cómo el Sindicato de Llogaters presiona a su madre y cómo empapelan los buzones de su edificio con mensajes hirientes contra ellos.

Esther asegura a COPE que está estudiando los cauces legales que tiene tanto para recuperar su vivienda como para responder legalmente a la exposición pública que Irene Montero hizo sobre su persona.