Lucía Etxebarria ataca a Ortega Smith con esta foto y las redes le recuerdan algo que no sabía: “Infórmate”

La escritora Lucía Etxebarria quiso lanzar este sábado un ataque contra el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. La autora de 'Un milagro en equilibrio' comentó una serie de fotografías en las que Ortega Smith aparece con la mirada fija en Cristina Seguí, una de las cofundadoras de Vox.

Etxebarria escribió en su cuenta de tuiter: "Me abstengo de hacer comentarios porque una imagen de Ortega Smith vale más que mil palabras. En este caso, tres imágenes". Aunque no lo dijera explícitamente, hay un acusación de machismo implícita al secretario general de Vox, por el modo en que Ortega Smith está mirando a Seguí en las fotografías.

No obstante, lo que la escritora no tuvo en cuenta fue algo que las redes no tardaron en hacerle ver: Javier Ortega Smith y Cristina Seguí mantuvieron una relación sentimental, de ahí la química que ambos muestran en las imágenes.

Al margen del dato de que Ortega Smith y Seguí fueron novios, algunos directamente tiran de ironía sobre el doble sentido que Etxebarria quiso sacar de las fotografías:

Ante los comentarios de las redes, la escritora ha tratado de dar marcha atrás con un mensaje en el que da a entender que su tuit original no contenía ninguna intención de atacar a Ortega Smith.

Qué divertido. Yo no he comentado absolutamente nada y sin embargo 122 personas han entendido algo que yo no he dicho. ¿Por qué será que ellos han visto eso? ¿Y por qué será que me acusan a mí de ver lo que yo no he dicho?! https://t.co/dvz2xDuSaj