Los técnicos de Hacienda dicen que Pedro Duque "no ha justificado" sus explicaciones

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha valorado las explicaciones dadas este jueves por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, por las informaciones que le atribuyen una sociedad patrimonial para adquirir una vivienda en Jávea (Alicante) y supuestamente eludir así impuestos.

"Aclara el panorama de las incertidumbres que teníamos, pero documentalmente no ha justificado lo que ha dicho", ha asegurado a Europa Press el secretario general del colectivo, José María Mollinedo, que esta mañana pedía al Ministerio de Hacienda que comprobase si dicha sociedad pagó el impuesto de sociedades.

Según ha informado 'OK Diario' este jueves, el ministro habría utilizado este inmueble como segunda residencia o vivienda vacacional. Según explicó Mollinedo esta mañana a Europa Press, en caso de ser así, la sociedad tendría que pagar este impuesto, que supuestamente eludía Duque, según lo revelado por 'OK Diario'.

Durante la comparecencia de este jueves, Duque ha explicado que él y su mujer constituyeron la sociedad cuando la vivienda de Jávea ya era propiedad suya y que lo hicieron asesorados por "un notario" en 2005, alegando que en aquellos años se promovía que esta fórmula de adquisición otorgaba "ciertas ventajas" de las que se beneficiaron por residir entonces en el extranjero.

"Es completamente legal, estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales", ha sostenido Duque en su intervención, afirmando que la sociedad "ha liquidado sus impuestos de sociedades".

Para el secretario general de GESTHA, cuando el ministro se refiere al impuesto de sociedades "lo que viene a explicar es que el arrendamiento, en realidad, es la valoración a precio del mercado, como si de un alquiler se tratase, de una operación vinculada por la cesión de la casa de la sociedad al socio".

"Él lo aclara, y dice que ha tributado por ese autoalquiler -añade-. Es como si hubiese alquilado la casa a un tercero y eso es lo que ha debido computar en el impuesto de sociedades".

Mollinedo también se ha referido al hecho de que Duque haya mencionado que la constitución de una sociedad de este tipo para adquirir un inmueble no le haya supuesto un "ahorro real de impuestos en absoluto" y que "no fue tan buen consejo" hacerlo porque costó "mucho dinero".

Por ello, considera que Duque, al tomar una decisión como es la de constituir una sociedad patrimonial para arrendar y adquirir inmuebles, tiene que "apechugar" con ello y sus consecuentes obligaciones contables y fiscales. "Siendo legal, tienes que apechugar con las consecuencias de esa decisión, y si le ocasiona una mayor carga tributaria, tienes que pagar el impuesto de sociedad o asumir que no puedes deducir por inversión", explica.

El técnico asegura que el sindicato no tiene "experiencia" en "personas que viajan tanto por el extranjero", como es el caso del ministro y su mujer -embajadora-. En concreto, esta fórmula es "común" en empresarios y profesionales que tienen negocio a título individual, los cuales "dejan el patrimonio familiar a salvo en sociedades para evitar un riesgo en caso de que el negocio vaya mal y los acreedores exigen responsabilidad por su patrimonio", pero no es "tan común" en "personas que tengan salarios porque no suele existir ese problema".