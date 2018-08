Los planes maléficos de Sánchez, según Jose Manuel Soto: “Disolver la Guardia Civil, los toros....”

La exhumación de Franco se encuentra en trámites por Decreto de Ley. Desde que comenzó el proceso, la polémica que gira sobre el tema se ha disparado y ha sido protagonista de numerosos grandes debates. El cantante José Manuel Soto se ha pronunciado este lunes con un tuit en el que “desvela” el plan maléfico de Pedro Sánchez:

Este es el plan:

Exhumar a Franco, luego volar la cruz, santificar al Frente Popular, demonizar a la Iglesia, debilitar al Ejército, disolver la @guardiacivil , prohibir los toros, abolir la Monarquía, deslegitimar la transición, trocear España...



No pararán hasta conseguirlo... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) 27 de agosto de 2018

El cantante, ante las respuestas recibidas, decidió seguir soltando algunas respuestas en un tono de lo más irónico: "Por favor, no insistáis. No me voy a presentar a las elecciones, tengo muchos contratos que cumplir y además voy por libre, paso de partidos, lo siento, puede que más adelante". Más tarde publicaba otro en el que decía: "Bueno, he pasado una mañana muy entretenida, ahora os dejo que es la hora de la cerveza, que debe ser lo único que nos une a todos los españoles".

El cantante respondió a la cantidad de tuits replicando que se estaba divirtiendo mucho con las respuestas y que a la que me las le gustara le regalaría toda su discografía.

Me estoy riendo mucho con vuestras respuestas, sois geniales, al final del día daré a conocer el ganador, el premio es un pack con toda mi discografía, ánimo, lo podéis conseguir!! — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) 28 de agosto de 2018

Buen truco para que dejen de responderte.... — rafa frutos (@rfrutosm) 28 de agosto de 2018

¡Por dios, tu discografía no! No nos tortures más. — Art of MAGG (@MarcGG1974) 28 de agosto de 2018