Los padres de Julen aseguran que están “buscando el embarazo” porque “le prometieron un hermanito”

Los padres de Julen, el pequeño que falleció el pasado mes de enero tras caer a un pozo en la localidad malagueña de Totalán, han roto su silencio en una entrevista para el programa de Antena 3, Espejo Público, en la que han desmentido que la madre esté embarazada con una palabra: “ojalá”. Porque, como reconoce, están “buscando” el embarazo para tener un nuevo hijo porque, asegura, prometió “darle un hermanito a Julen” y mantiene que se “lo va a dar”.

"Felices no vamos a poder ser nunca, pero amor y cariño no nos va a faltar" aseguran visiblemente afectados. Cuenta el padre del pequeño que lo primero que hace cuando se levanta es “pensar en la rutina” que tenía con Julen y “ya no tengo”, nos cuenta. “Estamos destrozados, intentando sobrevivir” afirma la pareja. La madre, muy afectada, recuerda que cuando dejó de escuchar al pequeño en el pozo supo que “se había ido”.

Con respecto a los hechos que ocurrieron, José ha agradecido todo el apoyo recibido durante los días que duró el rescate de su hijo: “He conocido a gente con un corazón que no les cabe en el pecho”. Eso sí, aseguran que están molestos porque se sintieron “engañados”, porque escucharon durante todos los días del recaste que “duraría 24-48 horas”.