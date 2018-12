Los independentistas llaman a la puerta de George Clooney

La Fundación de George Clooney es, de momento, la última puerta a la que están llamado los independentistas.

No se fían de que los 18 líderes del procés acusados de rebelión, sedición, malversación o desobediencia vayan a tener un juicio justo. Por esta razón, y sin olvidar su intención de internacionalizar sus reivindicaciones, han iniciado una campaña para que la Fundación de George Clooney siga de cerca el proceso.

El objetivo de Clam per la Llibertat (Voces por la libertad) es que la fundación Clooney (de la abogada Amal Clooney y el actor George Clooney) "monitorice" el juicio y crezca su visibilidad internacional. Para conseguirlo piden, que de forma masiva, la gente rellene el formulario del proyecto TrialWatch.

Incluso han redactado una guía para saber cómo hacerlo: ¿Y qué puedo hacer yo a nivel individual para denunciar esta situación?

La entidad pide "denunciar que el juicio contra el proceso catalán no será un juicio justo porque los líderes políticos y sociales están acusados de delitos gravísimos inexistentes".

��Bones Festes???��



Els presos polítics no podran celebrar aquestes festes amb les seves famílies, alguns per segona vegada. ��



Però ara tenim una eina �� per denunciar �� i posar el focus �� internacional en aquests judicis ⚖.



A https://t.co/wtiopbCMta t'ho expliquem tot.