Los grandes falsificadores de arte protagonizan un ciclo de películas en el MuvIM

El Museu Valencià de l'Ilustració i la Modernitat (MuVIM) comienza este jueves 27 un nuevo ciclo de cine, en este caso documental, titulado 'El arte del engaño', una actividad que completa y complementa la exposición 'Falso: El arte del engaño o el engaño del arte' que se puede visitar en la Sala Parpalló del museo hasta el 3 de septiembre.

Dentro del ciclo se proyectarán las películas 'Fraude' (Orson Welles, 1974), 'Un falsificador genuino' (Jean-Luc Leon, 2015), 'Oswald, el falsificador' (Kike Maíllo, 2022), 'Made you look. Una historia verdadera sobre arte falsificado' (Barry Avrich, 2020) y 'Art and craft' (Cullman, Grausman, Becker, 2014).

Las sesiones tendrán lugar todos los jueves, desde el 27 de abril hasta el 25 de mayo, a las 19 horas en el salón de actos del MuVIM. Todas serán presentadas por Carmen Gracia, historiadora del arte y comisaria de la exposición, e irán seguidas de un breve coloquio con el público. Las películas se podrán disfrutar en versión original subtitulada al español (VOSE).

Este jueves 27, el documental 'Fraude' ('F for fake. Vérités te mesonges') será el protagonista de la primera sesión. En el film, Orson Welles reflexiona sobre la figura del falsificador Elmyr de Hory, pero aprovecha para hablar de su trayectoria, empezando por la mentira que lo hizo mundialmente famoso: la retransmisión radiofónica de una falsa invasión marciana basada en 'La guerra de los mundos' de H.G. Wells que en realidad hablaba del miedo que entonces tenían los norteamericanos a ser invadidos por los soviéticos.

El ciclo se completará con una mesa redonda el miércoles 24 de mayo, a las 19 horas, que contará con la presencia de Carmen Gracia, historiadora del arte; Gemma Contreras, directora del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e investigación (IVACOR+I); Antonio López, jefe de la Unidad de Patrimonio de la Policía de la Generalitat, y Amador Griñó como jefe de exposiciones del MuVIM.

"La vida y obra de un falsificador puede ser tanto o más interesante que la de un artista. Algunos falsificadores, de hecho, se han convertido en auténticos genios de la impostura artística, en generosos filántropos, en personajes famosos. Tanto, que se han escrito libros y se han hecho películas sobre su vida. En la era de las 'fake news', el MuVIM quiere hablar de 'fake art' por saber cuántas verdades sobre el arte y sobre la vida se esconden detrás de tanta mentira", comenta la diputada provincial del museo, Gloria Tello.