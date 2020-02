Los equipos de extinción apagan el fuego en el vertedero de Zaldibar

Los equipos de extinción han conseguido este martes apagar los frentes del incendio en el vertedero de Zaldibar (Bizkaia), donde a lo largo del día desaparecerán por completo los focos humeantes, aunque un retén permanecerá en la zona para evitar que el fuego pueda reproducirse.

El director general de la Agencia Vasca del Agua (URA), Ernesto Martínez Cabredo, ha informado de que los frentes más importantes del incendio quedaron "vencidos" anoche, y que a lo largo del día de hoy desaparecerá el humo en la zona, pero ha advertido que el fuego y las brasas podrían reproducirse.

La extinción del incendio, que había provocado niveles de furanos y dioxinas que podían ser nocivos en los municipios de la comarca, facilitará las tareas de búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos en el desprendimiento de miles de toneladas de residuos que se produjo el pasado 6 de febrero.

Urkullu lamenta los "errores" que haya podido cometer su Gobierno en Zaldibar

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lamentado los "errores" que haya podido cometer su Gobierno tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar (Bizkaia), aunque ha precisado que su actuación tiene carácter subsidiario y ha recordado que la última palabra sobre posibles responsabilidades la tienen los tribunales.

Urkullu compare este martes a petición de la oposición en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco para explicar todos los pasos que ha dado su Ejecutivo tras el colapso de este vertedero, el pasado 6 de febrero, en el que han quedado sepultados dos operarios.

El lehendakari ha defendido que desde que se derrumbó, el Ejecutivo que preside y las instituciones implicadas han actuado de forma coordinada y tratando de dar una "respuesta específica y progresiva" a todas las consecuencias derivadas de una situación de "máxima relevancia, urgencia y complejidad".

"La prioridad son las personas. El rescate de las personas desaparecidas, la seguridad de todas las personas profesionales que han trabajado y trabajan en la zona, y la garantía de seguridad de los vecinos", ha insistido.

El lehendakari ha hecho hincapié en que se trata de un suceso "excepcional" y que la actuación de la Administración pública tiene en todo caso carácter subsidiario, porque la responsable del vertedero es la empresa Verter Recycling SL.

"La Justicia decidirá, nuestra responsabilidad es que lo haga contando con todos los elementos de juicio", ha apuntado el lehendakari.

Ha recordado que el Departamento vasco de Medio Ambiente está llevando a cabo una auditoría completa que permita "aclarar los extremos, exigir responsabilidad

EHNE denuncia que la Administración no ofrece "respuesta clara" a las pérdidas

La organización agraria EHNE ha denunciado que la Administración no ofrece "respuesta clara" a las pérdidas ocasionadas entre los agricultores por el desprendimiento del vertedero de Zaldibar y ha mostrado su "solidaridad" a las familias de las dos personas desaparecidas.

En un comunicado, EHNE ha explicado que "han sacado de casa a los baserritarras que están cerca del vertedero argumentando que todavía hay peligro de derrumbe" y les han dicho que "no consuman agua, ni verduras, que no las comercialicen y que no saquen el ganado a pastar dentro del área".

También se ha preguntado hasta dónde han podido llegar "el furano y las dioxinas que salen de los fuegos que se han creado en el vertedero" y "cuánto absorberá la tierra esas sustancias ahora que ha comenzado a llover".

Finalmente, ha solicitado a la mesa de crisis y al departamento de Medio Ambiente, junto con el de Agricultura que "ofrezcan información clara y directa", al tiempo que ha exigido que se comunique a los baserritarras "quién se hará responsable de las pérdidas".